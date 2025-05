L1 ‍: DAZN vend ses 700.000 abonnés pour 15 millions d’euros ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La hache de guerre est enfin enterrée entre la LFP et DAZN, ce qui va permettre aux deux parties de négocier de nouveaux accords pour le futur.

Diffuseur principal de la Ligue 1 en cette saison 2024-2025, DAZN n’est officiellement plus en conflit juridique avec la Ligue de Football Professionnel. Un accord a d’ailleurs été trouvé entre les deux parties pour le règlement des deux dernières échéances de la saison pour un total de 140 millions d’euros, comme le rapporte L’Equipe. Un autre accord a été trouvé, pour une séparation en fin de saison en échange d’un dédommagement de 100 millions d’euros de la part du diffuseur britannique… sauf si la LFP accepte de s’associer à DAZN dans son projet de chaîne de la Ligue, auquel cas le Netflix du sport paierait un peu plus de 100 millions d’euros sur deux ans pour produire la chaîne.

TV : DAZN c'est fini, ils supplient Canal+ de revenir https://t.co/eZAizrrtZ4 — Foot01.com (@Foot01_com) May 2, 2025

Nicolas de Tavernost, nouveau patron de LFP Media, a environ cinq semaines devant lui pour négocier avec différents acteurs et décider si la Ligue s’associera ou non à DAZN pour son projet de création de chaîne. Cette chaîne suscite également l’intérêt de Canal+, qui aimerait être un distributeur privilégié. L’Equipe nous apprend par ailleurs que, faute de partenariat avec la Ligue, DAZN pourrait transférer son parc d’abonnés à la LFP pour un total de 15 millions d’euros. A ce jour, la chaîne qui diffuse la Ligue 1 dispose entre 600 et 700.000 abonnés.

DAZN a près de 700.000 abonnés, mais...

Problème : elle n’a pas la main direct sur les abonnements vendus par les opérateurs tels que Prime, Canal, Orange ou SFR, qui détiennent eux-mêmes les fichiers clients. Le quotidien national annonce enfin qu’un collège de présidents de Ligue 1 se tiendra mardi pour débattre des diverses options. Dans tous les cas, aucune décision définitive ne sera prise à court terme et tout ce beau monde se retrouvera début juin, une fois la saison terminée, pour évoquer l’avenir et acter une décision quant à la production et à la distribution de la chaîne 100% Ligue 1 éditée par la LFP.