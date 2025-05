DAZN et la LFP, un premier accord officiel ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En conflit juridique depuis plusieurs semaines, la LFP et DAZN ont apaisé les tensions.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, LFP Media annonce que la médiation menée par la justice a porté ses fruits et que les différents entre les deux parties appartiennent à présent. Un signal fort alors que le diffuseur britannique souhaite continuer à collaborer avec la Ligue de Football Professionnel, notamment dans le but de distribuer la future chaîne de la Ligue 1 à l’avenir. « Dans le cadre de la médiation mise en place à l’initiative de M. Patrick Sayer, Président du Tribunal des activités économiques de Paris, LFP MEDIA et DAZN sont parvenues à un accord mettant fin à leur différend » a publié la Ligue de Football Professionnel sur X, confirmant que les positions des deux parties se sont nettement réchauffées.