L1 : Brest humilie Angers, Montpellier se rassure

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

20e journée de Ligue 1

Auxerre - Montpellier : 0-2

Clermont - Nantes : 0-0

Strasbourg - Toulouse : 1-2

Brest - Angers : 4-0

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le vingtième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Auxerre recevait Montpellier, Clermont était aux prises avec Nantes, Strasbourg affrontait Toulouse et enfin, Best devait faire face à Angers.

Avant de faire face à un calendrier infernal, le Stade Brestois a parfaitement négocié sa réception d'Angers ce dimanche. Lanterne rouge, le SCO n'a pas vu le jour en Bretagne face à des Bretons inspirés et redoutables face à une défense dépassée. Score final 4 buts à 0 avec quatre buteurs différents (Le Douaron, Mounié, Honorat, Lees-Melou). Grâce à ce succès, le Stade Brestois se donne de l'air et pointe à la 16ème place, avec trois points d'avance sur le RC Strasbourg.

Car les Alsaciens ont été surpris à domicile dans le même temps face à Toulouse. Une défaite 2 buts à 1 qui plonge Strasbourg un peu plus dans la crise. Pour ne rien arranger, Kevin Gameiro a écopé d'un carton rouge. Les Sudistes passent eux provisoirement devant Lyon et pointent à la 10ème place. Dans les deux autres rencontres, Nantes et Clermont n'ont pu faire mieux que match nul (0-0). Les Auvergnats surprennent toujours et sont 8èmes, les Canaris 13èmes. Enfin, Montpellier s'est rassuré sur la pelouse d'Auxerre. Une victoire 2 buts à 0 (doublé de Mavididi) qui enfonce un peu plus Auxerre dans le fond du classement. Les Bourguignons sont 19èmes, à 5 points de Brest, 16ème et première équipe non-relégable.