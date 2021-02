L1 : Belle audience pour Canal + avec PSG-Monaco

Dans : Ligue 1.

Deux semaines après avoir réunis 1,7 millions de téléspectateurs pour OM-PSG, Canal + a de nouveau réalisé une belle audience à l’occasion du choc entre Paris et Monaco.

Unique diffuseur de la Ligue 1 pour la fin de la saison 2020-2021, Canal + enchaîne les beaux résultats d’audience. Et pour cause, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco a rassemblé 1.440.000 abonnés tandis que le Canal Football Club diffusé juste avant la rencontre entre les hommes de Mauricio Pochettino et ceux de Niko Kovac a également cartonné avec 1.330.000 téléspectateurs. De jolis chiffres qui doivent particulièrement faire jubiler Maxime Saada, lequel a conclu un accord avec la LFP il y a trois semaines afin de récupérer 100 % des droits télévisuels de la Ligue 1 pour la fin de saison en cours, avant un probable appel d’offre dans les semaines à venir pour la période 2021-2024.