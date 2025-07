L1 ‍: BeInSports menace d'imiter Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La guerre est officiellement déclarée entre LFP Media et BeInSports, en désaccord sur plusieurs points dont les contraintes qui pèsent sur le diffuseur qatari pour la programmation de son match du samedi à 17 heures.

Fâché avec plusieurs diffuseurs, la Ligue de Football Professionnel n’a pas vraiment eu d’autre choix que de lancer sa propre chaîne cet été. Ligue1+ voit le jour en ce mois d’août et diffusera huit matchs par journée de championnat pour seulement 15 euros par mois, ou 10 euros pour les moins de 26 ans. Une belle offre toutefois incomplète car BeInSports dispose toujours de son match du samedi à 17 heures et cela pour encore une saison contre 78 millions d’euros. D’énormes contraintes pèsent cependant sur le diffuseur qatari, qui n’a par exemple pas le droit de diffuser le même club deux fois de suite et qui ne peut diffuser un club que huit fois dans la saison.

TV : BeInSports met la Ligue 1 en panique https://t.co/Li9g1HaWnV — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

Des contraintes ahurissantes pour BeInSports, qui a répondu à la lettre de Nicolas de Tavernost par l’intermédiaire de Yousef Al-Obaidly, PDG et membre du conseil d'administration de BeInSports. « La grande ironie, c’est que la valeur du football français s’est effondrée ces dernières années, en grande partie parce que la LFP et LFP Media n’ont pas su préserver leurs relations les plus précieuses - celles avec les diffuseurs, et en particulier le partenariat stable entre beIN Sports et Canal+, qui a si bien servi le football français pendant près d’une décennie » regrette le dirigeant de BeInSports dans L’Equipe, avant de menacer la Ligue 1 d’imiter Canal+ en se retirant de la diffusion du championnat de France.

BeInSports en furie, c'est la guerre

« Nous suggérons que LFP Media serait bien avisé de tirer des leçons des erreurs répétées du passé ; à savoir, préserver la seule relation de diffusion et la seule source de revenus garantie qui lui reste, et construire un partenariat pour l’avenir (…) Nous espérons que LFP Media reviendra rapidement à la réalité et reconsidérera sa position incompréhensible et injustifiée, avant de mettre en péril encore une fois - et cette fois-ci de manière définitive - sa dernière relation de diffusion domestique » a notamment lancé Yousef Al-Obaidly. Des propos qui sonnent clairement comme un avertissement à l’encontre de la LFP au moment où les relations sont plus tendues que jamais entre BeInSports et les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel. Avec un tel clash, la LFP espère peut-être récupérer la dernière affiche de Ligue 1 pour proposer 100% du championnat sur Ligue1+. Mais en agissant ainsi, elle perdrait 78 millions d’euros par an. Le calcul est donc risqué, autant que les enjeux sont colossaux.