TV ‍: BeInSports met la Ligue 1 en panique

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le torchon brûle entre LFP Media et BeInSports, à tel point que la Ligue redoute que le diffuseur qatari refuse de payer ses prochaines échéances.

Les relations entre la Ligue et ses diffuseurs sont décidément très laborieuses ces dernières années. Jusqu’à présent, BeInSports avait toutefois échappé à toutes les polémiques et à tous les conflits au contraire de Canal+ ou encore DAZN. Ce n’est plus le cas à présent. Le torchon brûle entre le diffuseur qatari et la Ligue en raison de l’affiche du samedi à 17 heures, toujours proposée par BeInSports la saison prochaine malgré la création de Ligue1+. Pour cette case horaire, le diffuseur qatari a le choix 1 ou le choix 2 en alternance, mais avec d’énormes contraintes qui pèsent sur sa programmation. Il ne peut pas diffuser plus de huit fois la même équipe sur l'ensemble de la saison, ni diffuser deux fois de suite la même équipe.

TV : Ligue1+ contre BeIN Sports, il veut éviter le clash https://t.co/z5JrVAG5og — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

Dans un mail adressé aux clubs, Nicolas de Tavernost confirme que la tension est à son maximum avec BeInSports car la Ligue ne veut rien céder afin de proposer le plus souvent aux abonnés de Ligue1+ les affiches les plus séduisantes. « beIN Sports a rédigé plusieurs courriers demandant le changement des éléments du contrat qui lie LFP Media et beIN Sports pour la diffusion en exclusivité d'un match du Championnat de Ligue 1. beIN Sports argue que la diffusion prochaine des matches par LFP Media elle-même devrait conduire à l'abolition de l'ensemble des critères restrictifs sur le choix des matches par beIN Sports. Or, LFP et LFP Media respectent rigoureusement les termes du contrat liant LFP Media et beIN Sports. Si l'on acceptait sans aucune contrepartie de modifier les termes du contrat signé, cela serait contraire aux intérêts de LFP Media, et donc des clubs » a écrit le patron de LFP Media dans un mail aux clubs que L’Equipe s’est procuré.

BeInSports pourrait refuser de payer sa prochaine échéance

La Ligue regrette par ailleurs que BeInSports n’ait toujours pas payé les 20 millions d‘euros annuels de sponsoring, qui devaient venir en complément des 78 millions d’euros payés pour les droits TV de la Ligue 1. La crainte de voir un BeinSports qui boude et qui ne paie pas est désormais grande pour les clubs français. D’autant que la chaîne présidée par Nasser Al-Khelaïfi n’a pas payé ses 18 millions d’euros de droits internationaux. La crainte est surtout que BeInSports refuse de payer sa prochaine échéance pour les droits TV de la Ligue 1. Celle-ci est prévue le 5 août prochain et à la Ligue, on redoute une guerre totale avec le diffuseur qatari.