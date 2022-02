L1 : Antonetti joue la victime, Daniel Riolo le massacre

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Frédéric Antonetti a écopé de sept matchs fermes de suspension après son altercation avec Sylvain Armand à la fin du match Lille-Metz.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a fait le choix de taper fort. Pour son altercation avec Sylvain Armand dans le temps additionnel du match entre Lille et Metz vendredi soir, Frédéric Antonetti a écopé de 10 matchs de suspension dont 7 fermes. Une sanction à la hauteur de l’acte violent de la part de l’entraîneur du FC Metz et qui correspond à une certaine logique selon Daniel Riolo. Au micro de RMC, le polémiste de l’After Foot, qui a par ailleurs témoigné de sa sympathie pour Frédéric Antonetti, a fait savoir qu’il n’avait pas supporté l’attitude de victime de l’entraîneur du FC Metz en conférence de presse après le match.

Daniel Riolo s'en prend à Frédéric Antonetti

F.Antonetti s’explique auprès des journalistes en conf de presse suite à l’incident avec S.Armand à la 85ème minute de Lille-Metz.. de quoi vous faire votre propre idée .. pic.twitter.com/rky2xxMU1B — DidierRoustan (@DidierRoustan) February 19, 2022

« Je trouve que les sanctions sont bien proportionnées. C’est normal que Frédéric Antonetti soit plus durement sanctionné que Sylvain Armand et Olivier Létang, il y a passage à l’acte violent de sa part. Dans tous les aspects sociaux, le passage à l’acte violent doit être plus durement réprimandé. Le truc que je ne supporte pas en revanche, c’est que pour t’excuser de quelque chose, tu déplaces le débat sur l’aspect social ou tu te victimises dans une situation. Je ne supporte pas ça, cette victimisation du riche contre le mauvais, etc. Alors que ce n’est pas du tout le cas en plus. Tout cela ce sont des choses dégueulasses. C’est pour ça que je ne défends pas Antonetti dans cette affaire. C’est un énorme mensonge quand il dit ‘vous ne m’aimez pas’. Avec son histoire de beauf et de BCBG, il a tout faux » a analysé Daniel Riolo, pour qui la suspension de Frédéric Antonetti ne souffre d’aucune contestation. Et pour qui il est par ailleurs logique que Sylvain Armand (4 matchs) et Olivier Létang (2 matchs) aient été moins durement sanctionnés.