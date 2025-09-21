Monaco-Metz : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition de Monaco : Köhn - Teze, Dier, Kehrer (c), Ouattara - Akliouche, Bamba, Camara, Minamino - Biereth, Brunner

La composition de Metz : Fischer - Kouao, Gbamin, Colin, Ballo-Touré - Yegbe - Stambouli, Deminguet - Sabaly, Diallo, Hein (c)