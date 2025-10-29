L1 : Angers climatise l'OM sur le gong

10e journée de Ligue 1

Orange Vélodrome

OM-Angers : 2-2

Buts : Cherif (25e) et Camara (96e) pour Angers ; Vaz (52e et 70e) pour l'OM

Tout proche du coup parfait malgré une prestation mitigée, l'OM s'est fait rattraper dans le temps additionnel contre Angers (2-2) et ne termine donc pas la journée en tête de la Ligue 1.

Battu par le Sporting et Lens cette semaine, l'Olympique de Marseille avait l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 ce mercredi après la défaite de Lens et le match nul du PSG à 19 heures . La soirée marseillaise démarrait toutefois de la pire des manières. Face à une équipe angevine décomplexée et très offensive, l'OM prenait des vagues de toutes parts en première mi-temps au point de concéder logiquement l'ouverture du score par Cherif (25e). Les Angevins étaient plus conquérants, plus habiles techniquement et l'OM était de son côté méconnaissable.

Comme face au Paris FC ou Le Havre ces dernières semaines, c'est l'entrée de Robinio Vaz qui a permis à Marseille de relancer la machine en seconde période. Trouvé au deuxième poteau par Aubameyang, le jeune attaquant français égalisait au retour des vestiaires (52e). Plus offensifs en 4-4-2, l'OM se montrait plus dangereux et cela payait vingt minutes plus tard, encore grâce à Robinio Vaz, auteur d'un doublé tout en puissance (70e). Fatigués après une semaine intense, les hommes de Roberto De Zerbi subissaient les assauts angevins en fin de match et après un interminable temps additionnel, la défense olympienne cédait sur un but de Camara (96e). Grosse déception pour l'OM, qui rate de peu l'occasion de prendre la place de leader de la Ligue 1 après les faux pas de Lens et du PSG plus tôt dans la journée.