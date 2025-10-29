ICONSPORT_275433_0131

L1 : Angers climatise l'OM sur le gong

Ligue 129 oct. , 23:06
parCorentin Facy
29
10e journée de Ligue 1
Orange Vélodrome
OM-Angers : 2-2
Buts : Cherif (25e) et Camara (96e) pour Angers ; Vaz (52e et 70e) pour l'OM
Tout proche du coup parfait malgré une prestation mitigée, l'OM s'est fait rattraper dans le temps additionnel contre Angers (2-2) et ne termine donc pas la journée en tête de la Ligue 1.
Battu par le Sporting et Lens cette semaine, l'Olympique de Marseille avait l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 ce mercredi après la défaite de Lens et le match nul du PSG à 19 heures. La soirée marseillaise démarrait toutefois de la pire des manières. Face à une équipe angevine décomplexée et très offensive, l'OM prenait des vagues de toutes parts en première mi-temps au point de concéder logiquement l'ouverture du score par Cherif (25e). Les Angevins étaient plus conquérants, plus habiles techniquement et l'OM était de son côté méconnaissable.
Comme face au Paris FC ou Le Havre ces dernières semaines, c'est l'entrée de Robinio Vaz qui a permis à Marseille de relancer la machine en seconde période. Trouvé au deuxième poteau par Aubameyang, le jeune attaquant français égalisait au retour des vestiaires (52e). Plus offensifs en 4-4-2, l'OM se montrait plus dangereux et cela payait vingt minutes plus tard, encore grâce à Robinio Vaz, auteur d'un doublé tout en puissance (70e). Fatigués après une semaine intense, les hommes de Roberto De Zerbi subissaient les assauts angevins en fin de match et après un interminable temps additionnel, la défense olympienne cédait sur un but de Camara (96e). Grosse déception pour l'OM, qui rate de peu l'occasion de prendre la place de leader de la Ligue 1 après les faux pas de Lens et du PSG plus tôt dans la journée.

Ligue 1

29 octobre 2025 à 21:05
Olympique Marseille
Vaz52'Vaz70'
2
2
Match terminé
Angers SCO
Cherif25'Camara90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
O. Camara
Angers SCOAngers SCO
Carton jaune
90
P. Højbjerg
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
90
N. Aguerd
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
89
ENTRE
P. Lirola Kosok
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
29
Articles Recommandés
ICONSPORT_275419_0021
Rennes

Le Stade Rennais maintient Habib Beye

ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé

Le Real Madrid organise un show pour flatter Kylian Mbappé

ICONSPORT_275440_0074
Ligue 1

L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Fil Info

23:42
Le Stade Rennais maintient Habib Beye
23:30
Le Real Madrid organise un show pour flatter Kylian Mbappé
23:11
L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes
23:08
L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
23:05
L1 : L'OL subit une violente remontada à Paris
22:44
OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris
22:30
Pour Zidane, l’Algérie met la polémique de côté
22:00
Real : Vinicius vendu, Madrid n'a plus le choix

Derniers commentaires

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Leader au prix de 5 milliards d'euros , pas de quoi frimé non plus

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

il ne touche à peine le joueur , regarde il y a 2 photos pour te la faire fermer et ne pas raconter de connerie

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Par contre les 2 boulets qui commentaient le match sont vraiment à chier , a chaque but de paris j'avais l'impression qu'ils prenaient un AVC tellement ils criaient leur joie , juste pitoyable

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

l'ol prend un point a l'extérieur , c'est bien , mais bon il est inadmissible de mener 3-0 et de faire 3-3. rien n'est perdu , l'ol n'est qu'a 2 points du premier

L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Monaco fait LA belle opération bravo le mental

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading