L1 ‍: Amazon revient, « ‍tout doit aller vite ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Amazon Prime flaire le bon coup avec le changement des droits télé et entend bien se greffer au nouveau projet de la Ligue. La Ligue 1 de retour sur Amazon, ou avec Amazon ?

Partenaire de la Ligue et détenteur majoritaire des droits télés jusqu’à l’été dernier, Amazon Prime avait renoncé à poursuivre l’aventure quand l’appel d’offre a été relancé pour les saisons à venir. Le géant américain de la livraison avait repris la main après le fiasco Mediapro à un tarif jugé avantageux mais qui avait permis de limiter la casse et surtout de diffuser la Ligue 1 à un prix correct, et avec un nombre d’abonnés intéressant. Malgré cela, Amazon a tout le temps reconnu que cet investissement était loin d’être rentable, et entre les coups de production et le montant déboursé à la Ligue, la société de Jeff Bezos perdait gros.

Cette collaboration a pris fin, mais maintenant que DAZN a décidé aussi de stopper les frais brutalement, et que la Ligue se prépare à lancer sa propre chaine, Amazon pointe à nouveau le bout de son nez. Dans les colonnes de L’Equipe, Alex Green, le directeur des sports chez Amazon Prime, a fait savoir qu’il était être à aider pour diffuser la Ligue 1 sur sa plateforme, et pourquoi pas récupérer un match. Une distribution qui serait forcément beaucoup plus intéressante financièrement pour le géant américain, dont le réseau puissant sera utilisé.

🚨🇨🇦 OFFICIEL : JONATHAN DAVID ANNONCE SON DÉPART DU LOSC !



Après 5 années chez les Dogues, le canadien quittera le club libre de tout contrat.



🏟️ 231 matchs

⚽️ 109 buts

🎯 30 passes décisives

🇫🇷🏆 Champion de France 2021

🏆Trophée des Champions 2021 pic.twitter.com/A3O7eOesL3 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 14, 2025

« Tout doit aller vite maintenant et nous pensons être un excellent partenaire pour la Ligue et sa future chaîne. Nous pouvons contribuer grandement à sa large diffusion et à son succès. En trois saisons, nous avons développé une base d'abonnés très importante pour notre "Pass Ligue 1", largement au-dessus du million. Et nous avons réalisé un excellent travail de production autour des matches, pas seulement pour les affiches les plus prestigieuses mais sur l'ensemble des rencontres. Nous possédons un système de distribution (Prime Video Channels) très important et très prospère, de chaînes comme Max, Paramount et bien d'autres. Nous en avons plus de 50 en France avec un modèle bien établi basé sur le partage de revenus », a lancé Alex Green, qui reste très vague sur les propositions financières qui pourraient être faites. L’idée générale est néanmoins évidente, Amazon pourrait prendre en charge les frais de production et de distribution, et récupérer une partie des rentrées d’argent en contre-partie. Même si cela réduirait forcément l’enveloppe finale qui reviendrait à la Ligue et donc aux clubs.