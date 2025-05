Les play-offs en Ligue 1, c'est déjà mort ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Parmi les idées émises dans le cadre de la réforme du football professionnel, on a appris que la FFF pensait à créer des play-offs pour déterminer le champion de France de Ligue 1. Une idée qui n'a pas duré longtemps.

Tandis que Philippe Diallo travaille pour une réorganisation complète de l'instance en charge de gérer le football professionnel français, avec notamment la suppression de la LFP, L'Equipe a révélé que l'idée d'imiter le rugby était dans l'air. Globalement, à la fin d'une saison régulière, le champion de France de Ligue 1 serait désigné par des play-offs. Pour de nombreux observateurs, cela ressemblait surtout à un plan pour essayer d'empêcher le Paris Saint-Germain d'aligner les titres, comme c'est très souvent le cas depuis le rachat du club de la capitale par le Qatar. Cependant, si cette idée a été suggérée par la Fédération Française de Football, elle a très rapidement été mise de côté, et pas seulement par les dirigeants du PSG comme l'explique Pierre Rondeau.

La Ligue 1 restera un championnat classique

Ça a seulement été évoqué lors des différentes réunions et absolument personne n'a pris la chose sérieusement. Tout au plus, ça en a fait rire certains dans le fond https://t.co/a7Q7EnHwyy — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) May 13, 2025

Spécialiste de l'économie du sport, et ayant ses sources en interne, le consultant de RMC a balayé cette hypothèse. « Ça a seulement été évoqué lors des différentes réunions et absolument personne n'a pris la chose sérieusement. Tout au plus, ça en a fait rire certains dans le fond », explique Pierre Rondeau. Une version confirmée par Abdellah Boulma, un journaliste toujours très bien informé. Ce n'est donc pas demain que la Ligue 1 va imiter le Top 14 ou la NBA, le Paris Saint-Germain peut donc dormir encore relativement tranquillement même si Montpellier, Monaco et Lille ont prouvé que même sans les play-offs, le PSG n'était pas invincible sur une saison. A l'OM et autres prétendants au titre de Champion de France de se motiver et de tenir la distance face à l'ogre parisien.