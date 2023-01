L'OM revient sur Lens comme une fusée !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Derrière le PSG, l'OM a fait une excellente opération au classement en allant prendre trois points à Troyes. Marseille revient sur Lens, et distance Rennes et Monaco.

Tandis que le Paris Saint-Germain est venu à bout du SCO (2-0), la bataille pour le podium fait rage et dans cette lutte, il y a une formation qui commence à faire peur à tout le monde, c'est bien évidemment l'Olympique de Marseille. Depuis novembre, l'OM d'Igor Tudor renverse tout sur son passage, et ce mercredi l'ESTAC n'a pas mis longtemps à comprendre que la soirée allait être dure. Après neuf minutes de jeu, Mbemba donnait l’avantage à l’OM, et dès la 46e minute, Marseille doublait la mise par Veretout et douchait les ultimes espoirs de Troyes. Avec quinze points pris sur quinze, depuis début novembre, la formation phocéenne marche sur l'eau et revient comme une fusée sur le RC Lens, qui s'est contenté d'un point en déplacement à Strasbourg après un match très spectaculaire (2-2).

⏱ 90' | #ESTACOM 0️⃣-2️⃣



Dans un match à sens unique, l'OM enchaîne sur une sixième victoire consécutive



Rendez-vous samedi à l'orangevelodrome pour la réception du @FCLorient — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

L'OM n'a plus que deux points de retard sur Lens, tandis que Rennes est désormais à cinq longueurs de Marseille, le club breton étant rejoint au classement par l'AS Monaco qui a arraché le nul à l'ultime seconde en déplacement à Lorient (2-2). Éliminée en Coupe de France, la formation de la Principauté peine à enchaîner des victoires alors que l'on atteint la première moitié du championnat.

VICTOIRE



Le Gym renoue avec le succès (6-1 contre le @MontpellierHSC)



Pepe (x2), Thuram, Delort, Barkley (x2) sont les buteurs #OGCNMHSC #OGCNice — OGC Nice (@ogcnice) January 11, 2023

Du côté de Nice, où Lucien Favre a été limogé cette semaine, le Gym s'est subitement réveillé et c'est Montpellier qui a payé l'addition. La formation héraultaise a pris un terrible 6-1 à l'Allianz Riviera, une déroute qui risque de laisser des traces.