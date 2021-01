Foot : Mbappé sur le podium, Neymar et des Lyonnais cités... Marca félicite la L1

Dans : Ligue 1.

Finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain a été plébiscité dans le classement des 100 meilleurs joueurs de l’année 2020 établi par le quotidien espagnol Marca. Parmi les Parisiens cités, l’attaquant français Kylian Mbappé obtient une place sur le podium.

Oublié pour les trois finalistes du trophée The Best décerné par la FIFA, le Paris Saint-Germain pourra toujours se consoler grâce à Marca. Le quotidien sportif espagnol a établi son propre classement des 100 meilleurs joueurs de l’année parmi lesquels on retrouve cinq Parisiens, voire six si l’on considère que l’Uruguayen Edinson Cavani doit sa 89e place à ses performances avec le club de la capitale. Outre l’attaquant parti à Manchester United l’été dernier, nos confrères ont également récompensé le gardien Keylor Navas (51e), le défenseur central ou milieu défensif Marquinhos (41e), l’ailier argentin Angel Di Maria (32e) ainsi que les deux stars placées dans le top 10.

En effet, Neymar obtient la 6e place derrière l’attaquant tricolore Kylian Mbappé sur la dernière marche du podium ! Une belle marque de reconnaissance pour le champion du monde seulement devancé par les deux joueurs du Bayern Munich Robert Lewandowski et Joshua Kimmich, vainqueurs de la Ligue des Champions. A noter aussi la 5e position attribuée à Cristiano Ronaldo et le 10e rang du Barcelonais Lionel Messi. Enfin, on remarque la présence des Lyonnais Memphis Depay (60e) et Houssem Aouar (76e).

Le top 10 de Marca pour l’année 2020 :

1. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

2. Joshua Kimmich (Bayern Munich)

3. Kylian Mbappé (PSG)

4. Sergio Ramos (Real Madrid)

5. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

6. Neymar (PSG)

7. Karim Benzema (Real Madrid)

8. Manuel Neuer (Bayern Munich)

9. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

10. Lionel Messi (FC Barcelone)