PSG : Dégoûté par la jalousie, Neymar annule sa fête

Dans : PSG.

Au centre des critiques en raison de l’organisation d’une énorme soirée qui devait réunir plusieurs centaines de personnes au départ, Neymar a été obligé de revoir sa communication.

Après avoir fait parler ses avocats puis l’agence chargée de l’évènement, le numéro 10 du PSG a pris les commandes pendant la nuit en diffusant plusieurs photos et vidéos de cette fameuse soirée, où les portables devaient en théorie être interdits. Mais tout était beaucoup plus calme que prévu puisque, en début de soirée, Neymar s’est montré tranquillement allongé dans son canapé devant son ordinateur en train de passer un test PCR. Son fils, également présent sur les réseaux, a stipulé qu’il s’agissait tout simplement de son 50e test PCR, un joli chiffre. Il a ensuite présenté sa tablée, certes impressionnante, mais bien alignée pour éviter que les interactions soient trop grandes entre les invités. Et a surtout poussé un grand éclat de rire quand il a été évoqué la présence de « 500 personnes », criant à la fake-news.

Une fête en « petit comité » qui s’est bien déroulée dans sa luxueuse villa des environs de Rio de Janeiro, alors qu’il était encore sur son yacht avec quelques amis quelques heures plus tôt. Selon la presse brésilienne, ce sont quelques amis et sa famille qui sont venus manger, avec un total de 40 invités. « Magnifique décoration pour ce splendide simple petit dîner à la maison, en respectant les distances sociales. Il n’y a pas 500 personnes, d’accord? Distanciation sociale, test pour tout le monde », a livré la star du PSG, qui avait même sa cheville douloureuse bien protégée pour éviter tout faux-pas. Un rendez-vous pour passer 2021 beaucoup plus sage que prévu et qui rassurera l’opinion publique et les autorités brésiliennes qui s’étaient quand même penchées sur la question devant les plaintes des riverains. De son côté, Neymar aurait confié à son clan que d’être obligé de laisser tomber la fête prévue le dégoûtait, estimant que tout cela n’était que pure jalousie. En tout cas, Neymar sera en forme pour le retour à Paris et la reprise de l’entrainement, ce dimanche.