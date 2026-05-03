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Entrée refusée pour un short, scandale à Nantes-OM

Ligue 103 mai , 15:30
parGuillaume Conte
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Pas terrible pour l'image du football français. Le service de sécurité de Nantes a empêché un enfant de 6 ans de rentrer au stade pour le match face à l'OM, car il portait un short de l'équipe provençale ce samedi.
C’est un match très particulier qui s’est déroulé ce samedi entre Nantes et Marseille. Dans une ambiance silencieuse, le FCN n’a fait qu’une bouchée de l’OM, qui jouait pourtant sa place en Ligue des Champions. Une victoire 3-0 qui n’a pas sorti les supporters de leur grève, obligeant parfois le reste du stade à encourager leurs joueurs. Et du côté de l’OM, les supporters étaient interdits de déplacement et d’accès, mais aussi tous les sympathisants marseillais dans les autres tribunes. Une décision préfectorale prise en référence à un incident qui avait marqué les esprits, la famille d’un petit garçon de 6 ans qui s’était affichée avec les couleurs de l’OM avait en effet été molestée par les supporters locaux en raison de son soutien au club adverse.

En urgence à la boutique du FC Nantes

Ainsi, dans des faits rapportés par Presse-Océan, une famille qui emmenait son enfant de 6 ans s’est faite refuser l’entrée. Le petit garçon avait un short de l’OM pour voir cette rencontre, et le stadier ne l’a pas laissé passer. Faute de change, sa mère a été obligée d’acheter un short du FC Nantes à la boutique officielle pour lui permettre d’accéder à la Beaujoire. « Alors, pas le choix : elle a dû aller à la boutique du FC Nantes acheter une tenue à Abel. Tenue qui, soit dit en passant, n’est pas donnée. Abel était un peu inquiet au début. D’autant que les stadiers surveillaient beaucoup les tribunes, mais il a vu les trois buts nantais en deuxième mi-temps et il a finalement passé un très bon moment. Mais franchement, refuser l’entrée au stade à un enfant de six ans pour un short. Il fallait regarder tous les arrêtés préfectoraux avant de venir ? », a demandé le beau-père présent avec l’enfant qui a finalement pu assister au match. Même si cela ne donne pas une publicité pour le football, où les autorités surveillent de près ce que chacun porte pour pouvoir assister à une rencontre de nos jours.

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L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.

Le PSG ne sera jamais « aimé » comme l’ASSE de 76 ou l’OM de 93

Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers

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Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo

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Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.

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Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????

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