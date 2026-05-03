Auxerre - SCO Angers : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition de l'AJ Auxerre : De Percin - Sy, Diomandé, Okoh, Mensah - E. Owusu (Cap.), Danois - Ahamada, Namaso, Mara - Sinayoko

La composition de Angers : H. Koffi - Louër, O. Camara, Lefort, Ekomié - Van den Boomen, Belkebla - Raolisoa, Capelle (cap), Sbaï - Peter