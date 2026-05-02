Nantes se relance sur le dos de l'OM
L'OM sombre à Nantes

L'OM se ridiculise, Nantes croit au miracle

Ligue 102 mai , 16:55
parClaude Dautel
18
Marseille a probablement dit adieu à la prochaine Ligue des champions et peut-être même à l'Europe après une défaite très large (3-0) et ultra méritée chez des Nantais, qui peuvent croire au miracle que serait le barrage de maintien.
Avec un point pris lors des deux derniers matchs, l'équipe d'Habib Beye arrive à la Beaujoire avec l'obligation de s'imposer pour espérer encore finir à une place qualificative pour la Ligue des champions. Le challenge ne semblait pas trop compliqué pour l'Olympique de Marseille, puisque cette année le FC Nantes n'avait gagné qu'un match. Mais, après une première période totalement consternante de la part des joueurs marseillais (0-0), le pire arrivait après la pause. Car longtemps maladroits, les attaquants nantais trouvaient soudainement la solution en huit minutes. C'est d'abord Ganago qui ouvrait le score (1-0, 4e), puis Cabella y allait de son but (2-0, 54e) et Abline corsait encore l'addition (3-0, 58e) sans aucune révolte de la part des joueurs de l'OM, à l'image d'un Greenwood, qui a joué en marchant, ou d'un Aubameyang vite remplacé à la pause. L'entrée en jeu de Paixao donnait un peu de tonus à Marseille, mais Nantes était toujours le maître sur le terrain. Pour ceux qui ne suivent pas la Ligue 1, on pouvait même croire que le sixième de Ligue 1 jouait en jaune, et non l'inverse.

L'OM a disparu !

Avec cette correction, l'Olympique de Marseille plonge directement dans la crise, car cette fois le ticket pour la Ligue des champions peut s'envoler ce week-end. Si l'OL et Lille gagnent, alors l'OM sera irrévocablement décroché du Top 4. Pour Habib Beye et ses joueurs, le retour à Marseille s'annonce très tendu. Car c'est peu dire que les supporters marseillais sont furieux après cette catastrophe footballistique, encore pire que celle vécue il y a deux semaines à Lorient. A noter que cette saison, les Canaris auront pris six points contre l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Du côté de Nantes, qui revient à deux longueurs de l'AJ Auxerre, on va croiser les doigts pour que le SCO s'impose dimanche à l'Abbé-Deschamps, ce qui relancerait alors totalement la course pour la place de barragiste.

Ligue 1

02 mai 2026 à 15:00
Nantes
Kpene Ganago50'Cabella54'Abline58'
3
0
Match terminé
Olympique Marseille
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
81
F. Medina
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
79
ENTRE
A. Youssef
NantesNantes
SORT
F. Guilbert
NantesNantes
Remplacement
79
ENTRE
U. Radaković
NantesNantes
SORT
I. Sissoko
NantesNantes
Remplacement
69
ENTRE
L. Leroux
NantesNantes
SORT
R. Cabella
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
ICONSPORT_266259_0094
Monaco

Monaco : Chouchou du patron, Pogba fait ce qu’il veut

Paulo Fonseca, entraîneur de l'Olympique Lyonnais
OL

Le groupe de l'OL avec le retour de deux joueurs

Lyon tient déjà un solide joueur avec Merah
OL

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

ICONSPORT_270673_0207
Ligue 1

TV : OL - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Fil Info

02 mai , 19:31
Le groupe de l'OL avec le retour de deux joueurs
02 mai , 19:30
OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1
02 mai , 19:10
TV : OL - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
02 mai , 19:06
Rodez - ASSE : Les compos (20h sur Beinsports)
02 mai , 18:58
Le PSG malchanceux et accroché par Lorient
02 mai , 18:53
L1 : Programme TV et résultats de la 32e journée
02 mai , 18:30
Le PSG cartonne en C1, Arsenal se moque de la Ligue 1
02 mai , 18:18
Metz - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)
02 mai , 18:00
« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Derniers commentaires

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Son coeur va balancer

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

C'est plus simple de sortir l'entraîneur que 90℅ de l'équipe. "Je suis très sérieux quand je dis ça"

LdC fem : Les Lyonnaises en finale !

bravo , bravo , mille fois bravo !

« Beye doit démissionner, le fossoyeur Benatia de même » : Révolte à Marseille !

Ce qu'il faut comme entraineur pour Marseille, c'est le top niveau international! Un coach qui aurait entrainé minimum du Zizou, du Benzema et du Thierry Henry, qui aurait déjoué la paire Xavi/Inesta, qui a envoyé CR9 à la retraite internationale: RAYMOND DOMENECH !!!

Le PSG malchanceux et accroché par Lorient

Malchanceux 🤣🤣 il faudrait plutôt dire que les remplaçants ne sont pas au niveau attendu et que les titus font vraiment gaffe à ne pas se blesser… 😏 🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533216511594415
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163137213170-39

Loading