L'OM se ridiculise, Nantes croit au miracle

Marseille a probablement dit adieu à la prochaine Ligue des champions et peut-être même à l'Europe après une défaite très large (3-0) et ultra méritée chez des Nantais, qui peuvent croire au miracle que serait le barrage de maintien.

Avec un point pris lors des deux derniers matchs, l'équipe d'Habib Beye arrive à la Beaujoire avec l'obligation de s'imposer pour espérer encore finir à une place qualificative pour la Ligue des champions. Le challenge ne semblait pas trop compliqué pour l'Olympique de Marseille, puisque cette année le FC Nantes n'avait gagné qu'un match. Mais, après une première période totalement consternante de la part des joueurs marseillais (0-0), le pire arrivait après la pause. Car longtemps maladroits, les attaquants nantais trouvaient soudainement la solution en huit minutes. C'est d'abord Ganago qui ouvrait le score (1-0, 4e), puis Cabella y allait de son but (2-0, 54e) et Abline corsait encore l'addition (3-0, 58e) sans aucune révolte de la part des joueurs de l' OM , à l'image d'un Greenwood, qui a joué en marchant, ou d'un Aubameyang vite remplacé à la pause. L'entrée en jeu de Paixao donnait un peu de tonus à Marseille, mais Nantes était toujours le maître sur le terrain. Pour ceux qui ne suivent pas la Ligue 1, on pouvait même croire que le sixième de Ligue 1 jouait en jaune, et non l'inverse.

L'OM a disparu !

Avec cette correction, l'Olympique de Marseille plonge directement dans la crise, car cette fois le ticket pour la Ligue des champions peut s'envoler ce week-end. Si l'OL et Lille gagnent, alors l'OM sera irrévocablement décroché du Top 4. Pour Habib Beye et ses joueurs, le retour à Marseille s'annonce très tendu. Car c'est peu dire que les supporters marseillais sont furieux après cette catastrophe footballistique, encore pire que celle vécue il y a deux semaines à Lorient. A noter que cette saison, les Canaris auront pris six points contre l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Du côté de Nantes, qui revient à deux longueurs de l'AJ Auxerre, on va croiser les doigts pour que le SCO s'impose dimanche à l'Abbé-Deschamps, ce qui relancerait alors totalement la course pour la place de barragiste.