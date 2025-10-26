ICONSPORT_274910_0160

Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2

Désignée pour arbitrer le choc entre Lens et l’OM samedi soir à Bollaert, Stéphanie Frappart n’a pas été au niveau selon Walid Acherchour.
Souvent critiquée pour ses prestations en Ligue 1 depuis le début de la saison, Stéphanie Frappart est observée de près depuis plusieurs semaines. Les regards se sont notamment portées sur elle après son désormais célèbre « C’est haut mais ça ne reste pas, ça glisse » lors du match entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, un match pour lequel elle avait commis une très grosse erreur à la VAR. Ce samedi soir lors du match entre Lens et l’OM, l’arbitre de 41 ans était au centre et elle a encore montré certaines limites.
Comme sur le penalty obtenu par Lens, une situation où elle a d’abord sifflé une simulation d’Odsonne Edouard avant d’être appelé par ses assistants vidéos et de revenir sur sa décision. L’arbitrage de Stéphanie Frappart n’a globalement pas été au niveau d’une telle affiche selon Walid Acherchour, qui n’a pas mâché ses mots sur l’antenne de RMC. « Il n’y a aucune décision problématique mais son arbitrage a été catastrophique tout du long. Elle a sifflé au hasard sur des situations » a d'abord lancé Walid Acherchour, impitoyable, avant de poursuivre.

Walid Acherchour dézingue Stéphanie Frappart

« Sur le penalty, il y a penalty tous les jours mais elle a besoin de la VAR pour le voir car elle donne un jaune pour simulation au départ et elle doit revenir et se rétracter. Elle a gâché mon match car à chaque fois, les décisions étaient à contre-courant sur des situations pas compromettantes sur le résultat mais sur l’élaboration du match » a conclu le consultant de l’After Foot, très critique avec Stéphanie Frappart et qui estime que l’arbitre française n’a tout simplement pas le niveau de très gros chocs en Ligue 1. Un avis tranché de la part de Walid Acherchour, massivement partagé sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes se demandent comment l’arbitre née au Plessis-Bouchard peut encore officier dans des affiches à si fort enjeu dans notre championnat.
