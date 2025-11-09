ICONSPORT_275954_0408

Edf : Olivier Giroud de retour, il y a 1% de chance

Ligue 109 nov. , 20:00
parNathan Hanini
0
En novembre, l’équipe de France reprend ses droits pour deux matchs importants dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pour l’occasion, Didier Deschamps a répondu sur un possible retour d’Olivier Giroud au sein des Bleus. Le sélectionneur est cash concernant l’attaquant du LOSC.
Le nom d’Olivier Giroud sera toujours associé à celui de l’équipe de France. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a tourné la page de la sélection il y a quelque temps. Mais avec un début de saison en fanfare, l’ancien joueur des Gunners s’est invité dans le débat. Pour cette trêve de novembre, son nom est une nouvelle fois revenu sur la table avec la longue liste de forfaits. Mais Didier Deschamps a rapidement fermé la porte à l’attaquant lillois.

Deschamps met fin au débat Giroud

Interrogé dans l’émission Téléfoot, Didier Deschamps a échangé sur de nombreux sujets. Le sélectionneur des Bleus prépare deux matchs importants, dans le cadre de la Coupe du monde 2026 cet été, pour la dernière de l’année 2025. Malgré tout, le cas Olivier Giroud a été abordé. « Ça a été clair de sa part. Même s'il a rajouté trois mots, 'jamais dire jamais'. S'il y a une hécatombe et à partir du moment où il reste compétitif et il joue, j'ai des choix à faire. Aujourd'hui, je ne me pose pas la question et j'espère ne pas avoir à me la poser, » explique-t-il. Pour son retour en France, Olivier Giroud s’est illustré par deux réalisations lors de ses deux premiers matchs. Mais par la suite, le joueur de 39 ans n’a plus marqué depuis huit rencontres. Venu initialement en tant que doublure, Giroud voit petit à petit le jeune Hamza Igamane passer devant. Son histoire avec l’équipe de France est terminée sauf hécatombe comme le précise le sélectionneur Didier Deschamps. 
O. Giroud

O. Giroud

FranceFrance Âge 39 Attaquant

Europa League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
officiel 136 millions d euros wirtz dans l histoire du football iconsport 262006 0021 394518
Mercato

Wirtz viré de Liverpool, le Real Madrid a une idée

premier league programme et resultats de la 10e journee pl268157
TV

Pas de DAZN en Premier League, le piratage explose

ICONSPORT_276723_0077
Serie A

La Roma prend la tête de la Serie A

Fil Info

21:00
Wirtz viré de Liverpool, le Real Madrid a une idée
20:30
Pas de DAZN en Premier League, le piratage explose
20:06
La Roma prend la tête de la Serie A
19:48
OL-PSG : les compos (20h45) sur Ligue 1+
19:30
Il cartonne à Rennes, le Maroc se jette dessus
19:28
PL : Manchester City donne la leçon à Liverpool
19:11
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
19:10
L1 : Strasbourg met KO le LOSC, Emegha en feu

Derniers commentaires

OL-PSG : les compos (20h45) sur Ligue 1+

Mais keskils nous font chier ces Zarbittes… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL-PSG : les compos (20h45) sur Ligue 1+

1 frappe 1 but notre gardien en ce moment

OL-PSG : les compos (20h45) sur Ligue 1+

Yessssss !! 🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL-PSG : les compos (20h45) sur Ligue 1+

Pour l'instant les potes vous ne proposait rien

OL-PSG : les compos (20h45) sur Ligue 1+

Ils n’ont pas mis Ghezal en AC et AMN en ailier

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Monaco
201262424213
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading