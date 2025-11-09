Edf : Olivier Giroud de retour, il y a 1% de chance

En novembre, l’équipe de France reprend ses droits pour deux matchs importants dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pour l’occasion, Didier Deschamps a répondu sur un possible retour d’Olivier Giroud au sein des Bleus. Le sélectionneur est cash concernant l’attaquant du LOSC.

Le nom d’Olivier Giroud sera toujours associé à celui de l’ équipe de France . Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a tourné la page de la sélection il y a quelque temps. Mais avec un début de saison en fanfare, l’ancien joueur des Gunners s’est invité dans le débat. Pour cette trêve de novembre, son nom est une nouvelle fois revenu sur la table avec la longue liste de forfaits. Mais Didier Deschamps a rapidement fermé la porte à l’attaquant lillois.

Deschamps met fin au débat Giroud

Interrogé dans l’émission Téléfoot, Didier Deschamps a échangé sur de nombreux sujets. Le sélectionneur des Bleus prépare deux matchs importants, dans le cadre de la Coupe du monde 2026 cet été, pour la dernière de l’année 2025. Malgré tout, le cas Olivier Giroud a été abordé. « Ça a été clair de sa part. Même s'il a rajouté trois mots, 'jamais dire jamais'. S'il y a une hécatombe et à partir du moment où il reste compétitif et il joue, j'ai des choix à faire. Aujourd'hui, je ne me pose pas la question et j'espère ne pas avoir à me la poser, » explique-t-il. Pour son retour en France, Olivier Giroud s’est illustré par deux réalisations lors de ses deux premiers matchs. Mais par la suite, le joueur de 39 ans n’a plus marqué depuis huit rencontres. Venu initialement en tant que doublure, Giroud voit petit à petit le jeune Hamza Igamane passer devant. Son histoire avec l’équipe de France est terminée sauf hécatombe comme le précise le sélectionneur Didier Deschamps.