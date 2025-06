Droits TV ‍: Canal+ fait deux offres, c’est le grand retour

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Canal+ revient à l'assaut de la Ligue 1, et a fait deux offres pour distribuer ou même diffuser un match du championnat de France la saison prochaine.

Le match du dimanche soir sur Canal+ la saison prochaine, c’est un grand classique du championnat de France qui pourrait revoir le jour. A deux mois de la reprise de la Ligue 1, la LFP travaille d’arrache pied pour monter sa nouvelle chaine, qui lui permettra d’être indépendante des appels d’offre. Enorme contre-partie, il n’y aura pas de manne financière au départ, car aucun diffuseur n’achètera directement les droits, en dehors de BeIN Sports qui semble pour le moment parti pour conserver son match du samedi, le seul diffusé à chaque journée.

Mais pour le reste, la chaine de la LFP se cherche surtout des appuis en terme de distribution, et voire de diffusion, se dit Canal+. Absent du dernier appel d’offre, la chaine cryptée a bien constaté que le football français était en grande difficulté sans elle. Elle a ainsi, selon L’Equipe, effectué deux offres cette semaine pour collaborer de nouveau avec la Ligue.

Canal+ rêve du match du dimanche soir

La première permettra à Canal+ d’être le distributeur officiel de la plate-forme de la Ligue 1, qu’elle se chargera de distribuer auprès des FAI (Orange, Free, SFR, Bouygues). Cette exclusivité sera payante et permettra à la Ligue d’avoir un apport d’argent frais, même si Canal+ pourra récupérer une partie de sa mise avec un partage des revenus si les résultats sont bons. Cela discute énormément entre Maxime Saada et Nicolas de Tavernost, mais aucune offre financière n’a été effectuée, signe que cela joue serré. Dans cette offre, Canal+ espère bien récupérer la co-diffusion, en compagnie de la chaine de la LFP, du match du dimanche soir. De quoi redonner du coffre à l’offre football de la chaine de Vincent Bolloré.

L’autre solution proposée par Canal+ est un contrat de distribution classique, qui permettra à la Ligue de toucher tous les abonnés de la chaine cryptée, même si cela ne débouchera sur aucun apport financier en dehors des abonnements des suiveurs de la Ligue, où Canal prendra sa part. Un deal plus classique et qui laisse tout le côté production et diffusion à la charge de la Ligue. Ce plan B serait pour le moment la tendance, à moins que Canal+ ne fasse une offre économique difficile à refuser concernant la première proposition.