TV ‍: La Ligue 1 sur Canal+, réponse dans 35 jours

La Ligue 1 est à un tournant de son histoire récente, avec la création à venir d’une chaîne éditée par la LFP. DAZN et Canal+ pourraient faire partie de l’aventure, dont les contours seront déterminés dans cinq semaines.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi en début d’après-midi, la Ligue de Football Professionnel a officialisé la fin de son conflit avec DAZN. Le conseil d’administration de la LFP s’est ensuite réuni et a fait le choix de se garder deux options ouvertes avec la plateforme anglaise. La sortie définitive de DAZN, ou un partenariat technique à venir sur la future chaîne de la Ligue 1. A ce jour, les deux options sont ouvertes comme le révèle RMC. L’idée de la LFP est maintenant de voir quelles sont ses options, avant de prendre une décision définitive d’ici à cinq semaines, soit environ 35 jours.

Le média rapporte par ailleurs que la Ligue a accepté une indemnité de sortie inférieure à la proposition de médiation, à savoir 100 millions d’euros. Cela signifie que si la LFP et DAZN se séparaient définitivement, la Ligue toucherait cette somme de la part de la plateforme anglais, synonyme de dédommagement. Dans le cas où la LFP souhaiterait en revanche poursuivre son partenariat avec DAZN, l’actuel diffuseur de la Ligue 1 prendrait alors en charge 100 millions d’euros pour la production de la chaîne sur deux ans. Mais à ce stade, rien ne dit que le Netflix du sport sera aux commandes pour produire la future chaîne de la Ligue 1. Nicolas de Tavernost va d’ailleurs profiter des cinq semaines à venir pour échanger avec plusieurs acteurs… dont Canal+

La LFP se donne 5 semaines pour trancher

Comme révélé par L’Equipe ces dernières heures, la chaîne cryptée est très intéressée à l’idée de distribuer la chaîne de la LFP à un prix de 15 euros pour ses non-abonnés et 10 euros pour ses abonnés. Mais le quotidien national révélait que pour Maxime Saada, l’une des conditions pour s’allier ainsi à la Ligue était que DAZN ne produise pas la chaîne. Les dirigeants de la Ligue et de LFP Media ont maintenant plusieurs jours devant eux pour négocier et trouver le meilleur accord pour la suite. En parallèle, DAZN, qui s’est retiré du contentieux avec la Ligue de Football Professionnel, a confirmé que la plateforme allait honorer sans problème son paiement du mois d’avril. Peu à peu, les nuages s'éloignent pour les clubs français même si tout est encore à faire.