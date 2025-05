DNCG ‍: Ce club de L1 dans le rouge, il a « ‍surpayé des joueurs moyens ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les budgets vont être serrés l'année prochaine en Ligue 1, et le SCO va même présenter des mesures d'économies strictes pour passer devant la DNCG avec succès.

Les auditions devant la DNCG ont débuté ces derniers jours, et cela pourra durer jusqu’à la fin du mois de juin. De nombreux clubs se sentent clairement en danger face au gendarme financier du football français, tant la situation économique est tendue. Dans le budget pour la saison à venir, il faudra présenter une version équilibrée, sans tenir compte de la manne des droits télévisuels. Beaucoup de clubs vont devoir rogner dans la masse salariale, la plus grosse dépense des formations de l’élite. C’est le cas du SCO d’Angers, qui a obtenu un maintien qui était loin d’être gagné cette saison, et va désormais devoir passer l’écueil de la DNCG malgré des tensions au niveau comptable.

La fin du n'importe quoi à Angers

𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗳𝗼𝗿𝘁, une saison de 𝐑𝐎𝐂 👊



🔝 𝟯𝟬𝟲𝟬 minutes jouées en @Ligue1, seul joueur de champ à avoir disputé tous les matchs de championnat dans leur intégralité

💪 𝟭𝟭𝟱 duels remportés

💥 𝟭𝟭𝟬 récupérations

✋ 𝟯𝟮 interceptions

⚡️ 𝟯𝟬 tacles réussis pic.twitter.com/VZYOcMHGlO — Angers SCO (@AngersSCO) May 27, 2025

Le budget va être en baisse de 12 millions d’euros, pour tomber à 25 millions d’euros. Extrêmement bas pour un club de Ligue 1. Une économie de 5 millions d’euros sur la masse salariale est prévue, ce qui va forcément amener à faire des coupes et des contrats revus à la baisse. Un choix logique pour Saïd Chabane, le président du SCO, pour qui les belles heures sont finies. A Angers et ailleurs. « Il y a une situation d’alerte sur tout le foot français. On a surpayé des joueurs, surtout des joueurs moyens. On arrive au bout des contrats-là. On a atteint le fond, donc il faut reconstruire, et arrêter de faire n’importe quoi », a expliqué le dirigeant angevin à Ouest-France. La donne est à l’économie dans le football français, même si cela pourrait au final coûter cher, car les joueurs vont aller à la course au meilleur contrat, quitte à claquer la porte de leur club actuel.