Deschamps revient en Ligue 1, Luis Enrique et De Zerbi vont se régaler

Interrogé par Téléfoot sur la suite de sa carrière alors qu’il quittera l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps n’a pas fermé la porte à un rebond inattendu en Ligue 1.

Après avoir entraîné l’AS Monaco de 2001 à 2005 puis l’Olympique de Marseille de 2009 à 2012, Didier Deschamps va-t-il revenir en Ligue 1 ? Sélectionneur de l’équipe de France depuis 13 ans, le double champion du monde est sur le point de quitter les Bleus. L’aventure va effectivement prendre fin après le Mondial aux Etats-Unis cet été. Mais alors que l’on pensait que Didier Deschamps s’accorderait un break afin de prendre le temps de réfléchir à la suite de sa carrière, il semblerait que le natif de Bayonne soit convaincu de vouloir reprendre du service en club et pourquoi pas dès la saison 2026-2027. Comme il l’a indiqué à Téléfoot dimanche, un retour en Ligue 1 pourrait lui plaire.

Un scénario que Kevin Diaz rêve de voir se concrétiser pour observer avec attention ce que donnerait Didier Deschamps dans la Ligue 1 de Luis Enrique, Roberto De Zerbi, Pierre Sage ou encore Paulo Fonseca. « Didier Deschamps de retour en Ligue 1, ça me plairait grandement. Pouvoir voir ce que Didier Deschamps va donner en Ligue 1… Ok, l’AS Monaco, Giuly, Rothen, c’était une autre époque. La Ligue 1 de 2025 face à De Zerbi, face à Luis Enrique, face à Pierre Sage… » lâche d'abord Kevin Diaz avant de poursuivre.

« Je ne dis pas qu’il serait perdu, je dis que je veux voir Deschamps au quotidien dans l’entraînement, dans la périodisation tactique dont les joueurs sont habitués aujourd’hui, avec quel staff il travaillerait, comment il ferait jouer son équipe dans cette Ligue 1 qui a changé. Il y a des idées en France, des coachs qui se sont bien modernisés. Je serais très curieux de voir ce qu’il pourrait donner. Je lui aurais conseillé de s’arrêter, tu as été sélectionneur de la France et champion du monde, c’est le Graal. Mais attention, le métier d’entraîneur a changé » a lancé le consultant sur RMC. La question est surtout de savoir quels clubs pourraient s’intéresser à Didier Deschamps l’été prochain alors que les places sont prises à Marseille, au PSG ou encore à Lyon tandis que Monaco devrait nommer un nouvel entraîneur dans les prochaines 48 heures.