DAZN menace la Ligue 1 avec une clause explosive

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En pleine guerre avec la Ligue de Football Professionnel, DAZN a des atouts dans les mains. Et l'un d'eux pose un énorme problème à la Ligue 1.

La tension est grande entre la LFP et le diffuseur actuel de la Ligue 1, ce dernier n'ayant payé que la moitié de ce qu'il doit aux clubs, avec en plus une procédure en cours afin de faire condamner la Ligue 1 pour un montant de 573 millions d'euros. La plateforme de streaming estime ne pas pouvoir exploiter de manière sérieuse les droits de la L1, notamment parce que les clubs ne se rendent pas disponibles. C'est dans ce contexte que l'idée d'une chaîne 100% Ligue 1 est remontée à la surface. L'an dernier, l'hypothèse avait été étudiée, les présidents de Lens et de l'OL y étant favorables, tout comme Vincent Labrune, mais finalement DAZN avait été choisi, car le groupe anglais apportait du cash immédiatement. Un an plus tard, cette fameuse chaîne est de retour, du moins sur le papier, car du côté du diffuseur, on a tout prévu et on ne se laissera pas faire. Une clause contractuelle est même là pour bloquer la LFP.

DAZN ne se laissera pas faire par la Ligue 1

Canal+ va diffuser des matchs de Ligue 1 ! https://t.co/qRP3qOUi4F — Foot01.com (@Foot01_com) February 22, 2025

Lorsque DAZN a signé son contrat avec la Ligue 1, il a été prévu une clause qui permet de se libérer du contrat si la chaîne n'a pas 1,5 million d'abonnés en décembre. Mais une autre clause interdit à la Ligue de Football Professionnel de négocier avec qui que ce soit pour un plan B avant le mois de décembre prochain. Autrement dit, le président de la LFP et les clubs ne peuvent pas discuter de cette chaîne avec Discovery, censé être le probable diffuseur de l'éventuelle chaîne 100% Ligue 1, ou avec les opérateurs qui pourraient l'inclure dans les box.

De quoi forcément freiner les ardeurs des dirigeants de la L1, lesquels peuvent toujours travailler sur la création de cette chaîne, mais doivent se tenir très éloignés des groupes qui pourraient la diffuser sous peine d'être envoyé au tribunal par DAZN. A l'heure où le football français est dans le dur, il ne manquerait plus que cela.