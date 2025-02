Canal+ va diffuser des matchs de Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que DAZN et la Ligue de Football Professionnel sont en guerre, et que les présidents des clubs de Ligue 1 se déchirent, Canal+ aurait discrètement obtenu une victoire majeure.

La semaine a été agitée du côté de la LFP, où l'on doit désormais gérer à la fois le refus de DAZN de régler 35 millions d'euros, mais également l'attaque du diffuseur qui réclame plus de 500 millions d'euros à la L1, tout en cherchant à savoir qui a diffusé les images de la réunion entre présidents l'été dernier. Pour l'instant, et malgré son refus de régler la totalité de la facture, DAZN va continuer à donner des matchs en direct, la Ligue ne voulant pas entrer en guerre totale avec celui que l'on surnomme le Netflix du sport. Cependant, du côté de Beinsports, dirigé par Nasser Al-Khelaifi, on aurait obtenu une importante victoire, affirme, dans un de ses podcasts sur Youtube, Romain Molina. Depuis le début de la saison 2024-2025, la chaîne sportive souhaite pouvoir co-diffuser son match de Ligue 1 du samedi, mais cela lui a été refusé...jusqu'à maintenant.

Canal+ de retour grâce à Beinsports ?

LFP : 41 participants et une taupe, ils ont la rage https://t.co/PQbpotelbW — Foot01.com (@Foot01_com) February 20, 2025

Le journaliste assure que Beinsports aurait finalement eu gain de cause, mais pour la saison prochaine. Et c'est bien Canal+ qui va co-diffuser le match du samedi dès l'été prochain. Un retour à moindre coût pour la chaine du groupe Bolloré, mais qui va permettre à la Ligue 1 de retrouver de la visibilité, même si on se doute bien que Canal+ diffusera cette rencontre sur Canal+ Sport et pas sur C+ Premium. Ce possible retour de C+ envoie tout de même un signal positif aux clubs de Ligue 1, lesquels rêvent de voir le Championnat faire son retour sur cette chaîne, mais qui ont bien compris que plus jamais cette dernière ne dépensera autant d'argent qu'avant. Il faut désormais attendre la confirmation de ce feu vert donné par la LFP à Beinsports.