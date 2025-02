TV ‍: DAZN met la panique à la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le conseil d’administration de la LFP va se réunir une troisième fois en l’espace de moins de deux semaines pour évoquer le bouillant sujet DAZN, qui a plongé la Ligue 1 dans une nouvelle crise.

Il y a quelques jours, DAZN a surpris tout le monde en refusant de payer la moitié de son échéance des droits TV pour le mois de février. En attendant, la LFP a acté la décision de piocher dans le fonds de réserve de la Ligue afin de payer les clubs en temps et en heure. Mais la situation n’en demeure pas moins préoccupante. Preuve que l’urgence et la panique se font ressentir chez les dirigeants de clubs, un nouveau conseil d’administration de la LFP a été programmée au 27 février prochain à 10 heures, nous apprend Arthur Perrot, journaliste de RMC. Notre confrère confirme par ailleurs que « la question du diffuseur de la Ligue 1 » sera au programme de ce rendez-vous entre Vincent Labrune et les membres du conseils d’administration de la LFP. A l’heure où un retour de Canal+ ou encore la création d’une chaîne dédiée au football français est à l’étude, il sera intéressant de voir ce qui ressortira de ce nouveau rendez-vous d'ici une semaine.