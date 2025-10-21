ICONSPORT_273928_0295

Daniel Riolo sacre la Ligue 1 meilleur championnat au monde

Ligue 121 oct. , 14:00
parCorentin Facy
Moqué il y a quelques années, la Ligue 1 ne fait plus rire personne depuis le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l’an passé.
Le football français a vécu de nombreuses humiliations et des semaines noires en Europe. Ce temps est heureusement derrière nous et la Ligue 1 est désormais un championnat qui compte comme l’a prouvé le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison dernière. Au-delà du club de la capitale, certains parcours en Europa League comme ceux de l’OM ou de l’OL ont contribué à crédibiliser le championnat de France. Les exploits de Brest et de Lille en Ligue des Champions la saison dernière ont renforcé ce sentiment. Souvent critique à l’égard de la Ligue 1 et à juste titre depuis un certain temps, Daniel Riolo est en train de revoir son jugement sur le championnat de France.
Au point de faire de la Ligue 1 l’un des championnats les plus attractifs du moment en Europe. Le journaliste de RMC compare notamment la Ligue 1 avec la Premier League et les compliments pleuvent. « Je ne vois quasiment que des bons matchs en Ligue 1 et de bonnes intentions. C’est le mardi, le mercredi et le jeudi que l’on voit le vrai niveau de notre championnat. Avant, le bilan était terrible. Maintenant, en rigolant à moitié, on envisageait le grand chelem cette semaine en Europe mais il est probable qu’on ait plus de victoire que de défaites. C’est un bouleversement incroyable » analyse Daniel Riolo avant de poursuivre.
« L’Angleterre est le mètre étalon, le plus fort de tous les championnats. Mais je suis désolé, le Liverpool-MU de ce week-end, c’était moins bien que le PSG-Strasbourg. C’est en deuxième partie de saison que les titres se jouent, qu’il faudra briller. Strasbourg a un vrai coup à jouer en Conférence League. Mais quand je vois ce qu’il se passe en Ligue 1 je suis ravi, j’adore ce qu’il y a chez nous » estime Daniel Riolo, de plus en plus emballé par ce qu’il voit chaque week-end sur les pelouses françaises, au point d’être déçu d’un Liverpool-Manchester United lorsqu’il s’éloigne un peu trop de notre bonne vieille Ligue 1. La preuve que le championnat de France retrouve des couleurs et un niveau de compétitivité rarement aperçu ces dernières années.
Derniers commentaires

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Tu es vraiment + mongolien que la moyenne toi MORT DE RIRE

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Bloque RIRES meme si je te remercie d avouer que tu es faible et sans couille mais cela n a rien a voir Tu t es mise en PRIVE apres que j ai grille ton compte fake repris + de 5 ans apres MORT DE RIRE

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

18 ans et a réussi à trouver sa place dans l'effectif de l'OM. Rien que ça devrait suffire. Mais il a surtout un gros impact sur les matches de part son activité, libérant des boulevards pour ses coéquipiers comme contre le HAC sur le but de Greenwood après la passe de Pavard. Il a toujours la tête levée quand il a le ballon ou le réceptionne pour faire le bon choix, qu'il fait souvent. S'il garde la tête sur les épaules il deviendra un top joueur. Mais pour voir cela, il faut regarder un match de l'OM au moins quelques fois.

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Traître, mentir, mal éduqué, complexe, faible, sous homme RIRES

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

t juste bloqué mdr et une capture que tu va rien en faire mdr qu'est ce que tu es idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

