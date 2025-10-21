Daniel Riolo sacre la Ligue 1 meilleur championnat au monde

Moqué il y a quelques années, la Ligue 1 ne fait plus rire personne depuis le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l’an passé.

Le football français a vécu de nombreuses humiliations et des semaines noires en Europe. Ce temps est heureusement derrière nous et la Ligue 1 est désormais un championnat qui compte comme l’a prouvé le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison dernière. Au-delà du club de la capitale, certains parcours en Europa League comme ceux de l’OM ou de l’OL ont contribué à crédibiliser le championnat de France. Les exploits de Brest et de Lille en Ligue des Champions la saison dernière ont renforcé ce sentiment. Souvent critique à l’égard de la Ligue 1 et à juste titre depuis un certain temps, Daniel Riolo est en train de revoir son jugement sur le championnat de France.

Au point de faire de la Ligue 1 l’un des championnats les plus attractifs du moment en Europe. Le journaliste de RMC compare notamment la Ligue 1 avec la Premier League et les compliments pleuvent. « Je ne vois quasiment que des bons matchs en Ligue 1 et de bonnes intentions. C’est le mardi, le mercredi et le jeudi que l’on voit le vrai niveau de notre championnat. Avant, le bilan était terrible. Maintenant, en rigolant à moitié, on envisageait le grand chelem cette semaine en Europe mais il est probable qu’on ait plus de victoire que de défaites. C’est un bouleversement incroyable » analyse Daniel Riolo avant de poursuivre.

« L’Angleterre est le mètre étalon, le plus fort de tous les championnats. Mais je suis désolé, le Liverpool-MU de ce week-end, c’était moins bien que le PSG-Strasbourg. C’est en deuxième partie de saison que les titres se jouent, qu’il faudra briller. Strasbourg a un vrai coup à jouer en Conférence League. Mais quand je vois ce qu’il se passe en Ligue 1 je suis ravi, j’adore ce qu’il y a chez nous » estime Daniel Riolo, de plus en plus emballé par ce qu’il voit chaque week-end sur les pelouses françaises, au point d’être déçu d’un Liverpool-Manchester United lorsqu’il s’éloigne un peu trop de notre bonne vieille Ligue 1. La preuve que le championnat de France retrouve des couleurs et un niveau de compétitivité rarement aperçu ces dernières années.