Dembélé n'est pas le Melon d'Or, le PSG préfère ça

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

C'est vrai je suis celui qui a employé ce mot en premier. Je ne prétends pas le contraire, mais là tu dévies la conversation. Ton 1er commentaire était une provocation et je te l'ai fait remarquer. J'ai décrit, rien de plus. Que cette provocation ne m'était pas destiné ne change en rien sa nature: une provocation dans le but de (re)lancer une guéguerre. Que tu ne l'assumes pas en affirmant que c'est dans mon imagination ça confirme mes interventions précédentes. Aucun hors sujet donc. En revanche on voit bien que tu ne supportes pas que l'on te souligne tes agissements négatifs. Ce qui est de l'ordre du sophisme c'est plutôt que tu commences par dire que l'intention que je te prêtes de jouer à la "gueguerre" est fausse, et qu'ensuite tu nous fais tout un paragraphe pour expliquer que tu as fait "une exagération volontaire afin de dénoncer une enflammade générale et grotesque sur Greenwood" c'est à dire une provocation. Décides-toi, tu as provoqué ou pas? Et si oui, la provocation sur une forum de foot à vocation à quoi? Cet emploi de sophisme m'a amusé car tu fais exactement ce que tu reproches. Projection? Oui bien sûr que j'ai de la susceptibilité, comme tout à chacun. Tu as parfaitement raison. En revanche non, ma première intervention n'est pas issue de ma susceptibilité puisque comme tu l'avais remarqué je n'étais pas concerné par ta remarque. C'est la volonté de défendre mon camps et parce que je trouvais ça drôle de remettre ta provocation dans le sujet de l'article. Car il parle de l'enflammade de la Provence, l'Equipe et de footmercato sur Greenwood, pas des supp. Je suis d'accord également c'est notre susceptibilité, pas que la mienne, qui fait que nous en sommes arrivée à cet échange beaucoup trop long, j'en conviens également. Mais là en terme de susceptibilité, toi comme moi, comme dirait feu J Chirac, ça nous en bouge une sans faire bouger l'autre. C'est juste que nous croyons en ce que nous pensons, et ça, ça se respecte. Je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas lieu de s'enflammer sur la prestation de Greenwood samedi. Tant parce que je n'ai pas aimé sa 1ère mi-temps et que comme tu le soulignes c'était contre une équipe du Havre réduite à 10. Il reste un très bon joueur, mais pas encore un top joueur tant que ce genre perf n'est pas contre une top équipe. Nous sommes d'accord. Enfin, tapant très vite et n'ayant pas besoin de réfléchir bien longtemps sur ce genre de conversation, rassures-toi, mon temps précieux, comme l'est le tien je suppose, n'a pas eu à en pâtir.