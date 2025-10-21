ICONSPORT_271641_0290
ousmane dembele

Dembélé n'est pas le Melon d'Or, le PSG préfère ça

PSG21 oct. , 9:00
parClaude Dautel
2
Plus d'un mois et demi après sa blessure avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé a fait son retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Leverkusen, ce mardi. Devenu Ballon d'Or, l'attaquant parisien n'a pas changé et c'est bien comme cela.
Le Paris Saint-Germain retrouve peu à peu la totalité de son effectif après l'avalanche de blessures qui s'est abattue sur l'effectif de Luis Enrique. Dernier retour en date, celui d'Ousmane Dembélé qui a fait le déplacement en Allemagne avec ses coéquipiers pour le troisième match de Ligue des champions, face à Leverkusen. Depuis qu'il a été mis au repos forcé, suite à une lésion sévère de l'ischio droit avec les Bleus, l'attaquant de 28 ans a vécu un sacré événement puisqu'il a remporté le Ballon d'Or 2025. Mais là où d'autres auraient enchaîné les sorties dans les médias et dans différents événements, Dembélé s'est contenté d'aller à Evreux pour présenter son Ballon d'Or dans le club où il a débuté. C'est donc un joueur probablement pas encore physiquement à 100%, mais qui est moralement en pleine zénitude, qui retrouve la compétition avec les champions d'Europe ce mardi.

Dembélé n'a pas cédé aux sirènes de la gloire

Du côté du Paris Saint-Germain, et à en croire L'Equipe, la grande satisfaction concernant Ousmane Dembélé, c'est que visiblement la quête du Ballon d'Or ne l'a pas du tout changé, l'ancien joueur du Barça n'ayant pas du tout pris la grosse tête, car gagner ce trophée n'était pas une obsession, contrairement à d'autres. « La maturité et la stabilité acquises avec le temps le mettent en théorie à l'abri d'une éventuelle forme de décompression ou d'arrogance », écrit le quotidien sportif. Et en interne, on se refuse de mettre une pression excessive pour que Dembélé rejoue le plus vite possible. « Il a gagné le Ballon d'Or, c'est un joueur de haute qualité qui revient, une valeur ajoutée, mais le groupe a aussi montré qu'il était fort (sans lui). Il a beaucoup travaillé pour revenir, mais rien n'a changé. On va lui donner le temps pour qu'il retrouve son meilleur niveau. On ne s'attend à ce qu'il casse tout dès ce match contre Leverkusen », a expliqué une source interne au Paris Saint-Germain.
Absent lors de la prestigieuse victoire parisienne à Barcelone, Ousmane Dembélé va cependant vouloir apporter sa pierre à l'édifice parisien en Ligue des champions, comme il l'avait fait la saison passée. De son côté, Luis Enrique n'a pas du tout l'intention de forcer le retour de sa star offensive. « On compte sur Ousmane Dembélé pas sur le Ballon d’or. Ousmane est le même joueur, il n’est pas différent. On est content de l’avoir avec nous, comme on est content d’avoir Marquinhos, Désiré Doué… C’est important pour l’équipe et les joueurs d’avoir ces retours. Mais le Ballon d’Or, ça ne change rien », a tenu à préciser l'entraîneur du PSG, qui aura le choix final de titulariser ou de faire entrer en cours de jeu celui qui a été élu meilleur joueur de l'année 2025.
2
Derniers commentaires

OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG

C'est toi le consanguin !!! Je dis pas que thomasson soit meilleur mais greenwood et loin d'être le meilleur joueur le mec il joue par intermittence des fois il marche donc contre des equipe contre le havre ok et encore a 11 contre 11 on lavais pas vu !!!!

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

repond plutot sur les 50% au lieu de repondre a coté

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

ce que marseille fait encore maintenant mdr l'hypocrisie des sardines

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

arrete d'inventer

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

C'est vrai je suis celui qui a employé ce mot en premier. Je ne prétends pas le contraire, mais là tu dévies la conversation. Ton 1er commentaire était une provocation et je te l'ai fait remarquer. J'ai décrit, rien de plus. Que cette provocation ne m'était pas destiné ne change en rien sa nature: une provocation dans le but de (re)lancer une guéguerre. Que tu ne l'assumes pas en affirmant que c'est dans mon imagination ça confirme mes interventions précédentes. Aucun hors sujet donc. En revanche on voit bien que tu ne supportes pas que l'on te souligne tes agissements négatifs. Ce qui est de l'ordre du sophisme c'est plutôt que tu commences par dire que l'intention que je te prêtes de jouer à la "gueguerre" est fausse, et qu'ensuite tu nous fais tout un paragraphe pour expliquer que tu as fait "une exagération volontaire afin de dénoncer une enflammade générale et grotesque sur Greenwood" c'est à dire une provocation. Décides-toi, tu as provoqué ou pas? Et si oui, la provocation sur une forum de foot à vocation à quoi? Cet emploi de sophisme m'a amusé car tu fais exactement ce que tu reproches. Projection? Oui bien sûr que j'ai de la susceptibilité, comme tout à chacun. Tu as parfaitement raison. En revanche non, ma première intervention n'est pas issue de ma susceptibilité puisque comme tu l'avais remarqué je n'étais pas concerné par ta remarque. C'est la volonté de défendre mon camps et parce que je trouvais ça drôle de remettre ta provocation dans le sujet de l'article. Car il parle de l'enflammade de la Provence, l'Equipe et de footmercato sur Greenwood, pas des supp. Je suis d'accord également c'est notre susceptibilité, pas que la mienne, qui fait que nous en sommes arrivée à cet échange beaucoup trop long, j'en conviens également. Mais là en terme de susceptibilité, toi comme moi, comme dirait feu J Chirac, ça nous en bouge une sans faire bouger l'autre. C'est juste que nous croyons en ce que nous pensons, et ça, ça se respecte. Je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas lieu de s'enflammer sur la prestation de Greenwood samedi. Tant parce que je n'ai pas aimé sa 1ère mi-temps et que comme tu le soulignes c'était contre une équipe du Havre réduite à 10. Il reste un très bon joueur, mais pas encore un top joueur tant que ce genre perf n'est pas contre une top équipe. Nous sommes d'accord. Enfin, tapant très vite et n'ayant pas besoin de réfléchir bien longtemps sur ce genre de conversation, rassures-toi, mon temps précieux, comme l'est le tien je suppose, n'a pas eu à en pâtir.

