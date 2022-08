Daniel Riolo a une liste noire, sa vengeance sera terrible

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Viré par Twitter pour des insultes répétées, Daniel Riolo est transféré sur Instagram en ce mercato. Mais le consultant en a surtout gros sur la patate et prépare sa revanche.

Consultant très sulfureux de RMC, Daniel Riolo ne mâche pas ses mots à l’antenne mais également via ses comptes sur les réseaux sociaux. Au point qu’il a été banni de Twitter récemment, un réseau social où le débat reste rarement courtois et bienveillant. Il avait lancé une discussion vive après les premiers matchs réussis de Neymar, avec ce message qui avait beaucoup fait réagir. « Les supporters du PSG qui soutiennent Neymar après trois pauvres matches en oubliant le mal qu’il a fait au club et se plaignent de Mbappé sont à mon sens au niveau 0 du supporterisme. Ces gens-là sont destinés à être des cocus à vie », avait l’intervenant de l’After Foot.

Les supporters attaqués, ça a dégénéré

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daniel Riolo (@danielriolo1)

Les discussions d’après ont été chaudes, et ce sont des messages privés bordés d’insultes qui ont été dénoncés et ont causé son renvoi du réseau à l’oiseau bleu. S’il a décidé désormais de poster des messages écrits via Instagram, Daniel Riolo n’est pas du genre à oublier et à pardonner. Profitant de son passage sur RMC, le polémiste a expliqué qu’il n’avait pas à accepter de se faire insulter, et a assumé de répondre au même niveau en retour, tout en assurant qu'il n'avait jamais été le déclencheur des insultes. Et il promet de taper sur les sites ou les comptes qui ont provoqué son bannissement quand il reviendra. « Cela se terminait toujours en insultes. Ça se passait toujours mal à partir du moment où tu critiquais le club. Ce sont des gens totalement bornés. Quand je reviendrais, je le dirais, je nommerais tous ces sites-là. Tous ceux qui ont gagné des abonnés en reprenant les propos qu’on tenait dans l’After Foot. Ils se sont fait du beurre sur notre dos », a expliqué Daniel Riolo sur l’antenne de RMC. Le consultant n’a visiblement toujours pas digéré cette décision et son retour n’est pour le moment pas à l’ordre du jour, mais le sympathisant du Paris SG, qui ne se prive pas pour égratigner le club parisien comme les autres, prépare en tout cas sa revanche.