Covid-19 : Pierre Ménès craint une honte XXL pour la France

Dans : Ligue 1.

Samedi après-midi, les fans de football ont eu l’occasion de regarder un match de football en direct à la télévision avec le retour de la Bundesliga.

La plupart des observateurs avaient notamment les yeux rivés vers le choc entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund à 15h30, qui s’est soldé par un large succès des partenaires d’Erling Haaland (4-0). Si certains ont apprécié le spectacle, d’autres ne parviennent pas à prendre du plaisir en regardant un match à huis clos durant lequel les remplaçants et certains membres du staff portent des masques. Assurément, les avis divisent et la situation en Allemagne fait beaucoup parler en France. D’autant que d’ici quelques semaines, la Ligue 1 pourrait bien être le seul pays du top 5 européen à ne pas reprendre le football.

Assurément, il existe un risque que la France soit ridicule si tous les championnats reprennent et qu’aucun problème sanitaire majeur n’est détecté selon Pierre Ménès. « Reprise de la Bundesliga aujourd’hui avant d’autres championnats. Nous c’est toujours septembre ... on verra vite qui avait raison. Mais on peut saluer le courage des Allemands. Accepter de jouer est une forme de courage. Maintenant comme je le dis depuis le début on verra dans quelques semaines si c’était une folie ou s’ils ont eu raison. Et si l’Espagne et l’Italie pays plus touchés que la France reprennent sans souci et l’Angleterre on va dire quoi ? » s’est interrogé Pierre Ménès, bien conscient que la France passera pour le pays qui a pris la mauvaise décision dans ce dossier si dans quelques semaines, on s’aperçoit que l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne ont repris et que tout est parfaitement sous contrôle du côté sanitaire.