All : L'incroyable position des remplaçants en Allemagne

Le championnat d'Allemagne a repris ce samedi, et c'est clairement une nouvelle ère dans l'histoire du football européen.

Attendue par de nombreux amateurs de football qui s'ennuyaient depuis deux mois, la Bundesliga a été le premier championnat du Big 5 à reprendre. Outre des stades à huis clos, et des célébrations à distance, c'est la position des remplaçants qui reste une des images fortes de cette version Covid19 du football européen. Car désormais, les joueurs doivent respecter la distanciation physique lorsqu'ils ne sont pas titulaires et doivent être équipés d'un masque de protection. Une position qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, le foot n'étant évidemment pas habitué à vivre avec de telles contraintes, même si c'est le prix à payer pour rejouer. En France, on ne connaîtra pas ce souci, du moins pas avant le mois d'août.