Covid-19 : La saison est finie, vers une décision forte des joueurs ?

Dans : Ligue 1.

Suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus, comme l’ensemble des championnats européens, la Ligue 1 suscite un grand nombre de questions et d'interrogations.

Chez les différents acteurs du football français, l’inquiétude règne car si le championnat ne pouvait pas aller à son terme, les conséquences économiques seraient terribles. Ces derniers jours, plusieurs présidents de clubs de Ligue 1 ont mis sur la table un certain nombre de propositions, dont celle par exemple de terminer le championnat en juillet et en août si cela est nécessaire. Mais que pensent les joueurs de cette situation ? Interrogé par Le Courrier Picard, Thomas Monconduit a exprimé une position qui laisse fortement penser que les joueurs de Ligue 1 pourraient être favorables à un arrêt définitif du championnat.

« Je me demande si le Championnat va reprendre. Je ne sais pas mais, personnellement, j'espère qu'il ne reprendra pas. Je suis pour que ce soit une saison blanche, mais de toute façon, qu'importe la décision qui va être prise, il y aura toujours des mécontents. Comment pourra-t-on rejouer en juin ou en juillet avec ce qu'il se passe ? Nous les joueurs, il ne faut pas se laisser faire car notre santé est aussi en jeu » a indiqué le milieu de terrain d’Amiens… 19e de Ligue 1 avec quatre points de retard sur Nîmes. Reste que pour l’heure, le scénario d’une saison définitivement annulée n’est même pas envisagé par les dirigeants du football français. Car en stoppant ainsi la Ligue 1 avant son terme, c’est une somme comprise entre 400 et 500 ME que l’ensemble du football tricolore verrait s’envoler. Et certains clubs, y compris les plus prestigieux, auraient bien du mal à s’en remettre…