TV ‍: Ligue1+ va exploser son objectif, c'est un carton

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Sous pression, Ligue 1+ connaît des débuts plus qu’encourageants. La nouvelle chaîne créée par la Ligue de Football Professionnel a déjà attiré de nombreux abonnés. A ce rythme, la chaîne devrait facilement atteindre l’objectif fixé par le directeur de LFP Media Nicolas de Tavernost.

La prudence des pensionnaires de Ligue 1 cet été reflète bien la situation économique du football français. Sans la moindre garantie sur les recettes en droits TV, les clubs de notre championnat avaient tout intérêt à éviter les folies pendant le récent mercato. Mieux vaut attendre de connaître l’évolution du nouveau projet mis en place. On parle bien sûr de Ligue 1+ qui connaît des débuts plus qu’encourageants. Dès l’entame du championnat, Nicolas de Tavernost se réjouissait déjà de l’attractivité de la chaîne créée par la Ligue de Football Professionnel.

Ligue 1+ réussit ses débuts

« Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés et nous pensons qu'on fera en une seule journée de championnat, la J1, ce qui a été fait sur l'ensemble de la saison précédente », comparait le directeur de LFP Media auprès de L’Equipe le mois dernier. Et l’ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux ne compte pas s’arrêter là. « Ce n'est qu'un début, satisfaisant, mais ce n'est pas la fin de l'objectif, avait-il prévenu. J'ai fixé 1 million d'abonnés à la fin de la saison. Si on fait plus, on sera très heureux. » Nicolas de Tavernost a de quoi se montrer confiant.

Ce départ canon, le tout sans l’aide de Canal+ qui a refusé d’abandonner ses poursuites judiciaires contre la Ligue, confirme la tendance positive donnée par NPA Conseil et Harris Interactive. D’après le rapport du cabinet de conseil basé sur un questionnaire transmis avant le début de la saison, Ligue 1+ pourrait atteindre un total de 1,6 million d’abonnés d’ici la fin de l’exercice. Une excellente nouvelle pour la chaîne qui, avec un million de clients, obtiendrait une marge opérationnelle estimée à 40 millions d’euros, contre 140 millions d’euros si la barre des deux millions d’abonnés était atteinte.