Ligue 1+, la mauvaise nouvelle que les clubs veulent entendre

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Ligue 1+ s'est lancé de manière convaincante, mais les clubs ont surtout envie de savoir une chose. Y aura-t-il des droits TV versés en fin de saison ?

Il y a eu suffisamment de problèmes ces dernières années dans ce domaine pour reconnaitre que le lancement de Ligue 1+ cet été s’est fait de manière plutôt positive. La couverture éditoriale est de qualité, très peu de problèmes sont recensés sur le plan technique, et le public a l’air d’adhérer au projet avec 600.000 inscrits à l’application ou au service au soir de la première journée de Ligue 1. Des débuts prometteurs même si le projet est sur le long terme, car les clubs savent qu’entre les coûts de production, la part de CVC, les investissements et le fait qu’il y ait zéro euros dans les comptes de la chaine au moment de son lancement, le montant des droits télévisuels sera très maigre. Ils le savent, mais ils demandent quand même des comptes, révèle L’Equipe ce vendredi.

Pas de pactole en fin de saison

Les formations de l’élite n’ont absolument aucune idée de ce qu’elles pourront toucher en fin de saison en fonction des abonnements. Olivier Letang a ainsi demandé des chiffres précis à Ligue 1+ mais aussi des estimations pour savoir ce que les clubs de Ligue 1 pouvaient espérer. Un suivi plus précis du nombre d’abonnés, des détails aussi sur les abonnements (quel opérateur, avec ou sans engagement) sont demandés. Mais le principal est bien évidemment ailleurs, puisque l’idée est de savoir s’il y aura un versement de droits TV en fin de saison pour compenser la perte quasiment totale à ce niveau. Selon L’Equipe, il n’y aura toutefois pas de miracle, et si LFP Media espère 151 millions d’euros de recette avec plus d’un million d’abonnés dans la saison, il ne devrait quasiment rien rester pour les clubs pour cette première saison de gestion indépendante des droits TV. Une réponse que les clubs veulent visiblement entendre clairement.