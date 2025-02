Canal+ ou la L1 pour 15 euros par mois ‍? Il n'y a plus le choix ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que les clubs de Ligue 1 doivent percevoir cette semaine de la part de la LFP les droits TV que DAZN a refusé de payer, l'idée d'une chaîne uniquement consacrée à la Ligue 1 et la Ligue 2 ressort des tiroirs.

L'été dernier, au plus fort du débat sur les droits de diffusion de la Ligue 1, certains présidents avaient évoqué la création d'une chaîne par la Ligue de Football Professionnel. Et Vincent Labrune semblait y être favorable. Sauf que ce choix imposait aux clubs de patienter avant de recevoir du cash, et que forcément tout le monde n'était pas d'accord. Notamment, Nasser Al-Khelaifi, clairement remonté sur ce sujet et qui n'a pas hésité à se servir de sa double casquette de président du PSG et de patron de Beinsports. Sauf que depuis, DAZN sent que l'affaire est mal engagée avec moins de 500.000 abonnés, ce qui l'a poussé à bloquer le paiement d'une moitié des 70 millions d'euros que la chaîne devait régler au début du mois de février. Que peut désormais faire la LFP sachant que Canal+ n'est finalement pas si tenté que cela par la Ligue 1 ? Du côté de RMC, Daniel Riolo a relancé une idée qu'il soutient très fort.

Une chaîne consacrée au football français à pas cher

📺 🇫🇷 Daniel Riolo sur les droits télé : "Si Canal+ ne vient pas, la chaine de la Ligue est la seule solution par défaut, une chaine avec tous les droits français rassemblés. Mais le gros problème est que Nasser, le vrai patron du foot français, n'en veut pas" pic.twitter.com/Vv3xN1JW0Z — After Foot RMC (@AfterRMC) February 18, 2025

Au micro de l'After, le journaliste a dit pourquoi cette solution d'une chaîne 100% Ligue 1 était la bonne, mais risquait de se heurter une nouvelle fois à Nasser Al-Khelaifi. « Canal+ ne veut plus trop y aller, ou alors ce sera à 250 millions d’euros. Désormais, la LFP et la FFF peuvent se réunir autant qu’ils veulent, il n’y a pas de solution. Soit Canal+ vient, mais avec combien, soit tu es obligé d’aller dans un projet dont on a parlé, à savoir une grande chaîne du football avec la totalité des droits français, des vieilles images. Il faudrait trouver des distributeurs pour que les box et Canal te distribuent et qu’on voit si on arrive à un million, un million et demi, et même deux millions d’abonnés. A 15 euros par mois, peut-être qu’on peut y arriver. Sauf qu’il faut avancer l’argent, car les clubs en ont besoin et que Nasser Al-Khelaifi va s'opposer à ce projet », explique Daniel Riolo.