Canal+ de retour et Labrune viré, coup de folie en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel réunit d'urgence ce mercredi un conseil d'administration d'urgence face au comportement de DAZN qui menace de ne pas payer son échéance. Le cas Vincent Labrune revient sur le devant de la scène.

Depuis 24 heures, c'est l'effervescence au sein des 18 clubs de Ligue 1, l'hypothèse d'un clash brutal avec DAZN étant désormais de plus en plus proche. Le diffuseur de huit des neufs matchs de chaque journée de Championnat envisage non seulement de ne pas payer son échéance, laquelle devait être versée à la fin de cette semaine, mais en plus, elle pourrait attaquer la LFP en justice, estimant que les clubs ne lui permettent pas de travailler conformément au contrat signé l'été et qui garantissait 400ME par saison dernier précise L'Equipe.

En décidant de convoquer d'urgence une réunion de son conseil d'administration sur ce sujet des droits TV, Vincent Labrune avoue implicitement que la situation est grave. Et ses heures à la présidence de la Ligue Professionnel de Football pourraient être comptées. Pour Daniel Riolo, il n'y a qu'une solution possible dans ce dossier et il l'a dévoilé en direct sur l'After, avec notamment une révélation au sujet de Canal+ et de la Ligue 1.

La Ligue 1 sauvée par Canal+

Le journaliste de RMC, qui veut ouvertement la tête de Vincent Labrune depuis des mois, a fait quelques révélations sur ce qu'il se trame dans les coulisses de la LFP, affirmant même que Canal+ était prêt à bondir. « Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule solution. C’est que les présidents disent à Vincent Labrune : « Il faut que tu t’en ailles. Si tu démissionnes, on organise la fin du deal avec DAZN, on va voir Canal+, on se remet à discuter et on réfléchit à un avenir ». Ils doivent ensuite trouver un bon président pour la LFP qui puisse œuvrer pour le bien commun. La seule issue, c'est le départ de Vincent Labrune, ça ne peut être que ça (…) Je le dis, Canal+ n’attend que cela, ils sont prêts. Ils sont prêts à discuter, Bolloré ne voulait qu’une chose c’est que Labrune saute. S’il saute, ils auront réglé leurs affaires personnelles », a expliqué Daniel Riolo, qui à cette occasion a également mis une charge à Nasser Al-Khelaifi, soupçonné de tirer les ficelles derrière le président de la LFP.