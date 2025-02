L1 ‍: C'est confirmé, DAZN et la LFP préparent la guerre

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La tension est maximale en Ligue 1, et le conseil d'administration de la Ligue va se réunir en urgence ce mercredi pour évoquer le cas de DAZN, qui ne compte plus payer.

Panique en Ligue 1 et panique à la Ligue de Football Professionnel. La crainte de voir DAZN ne pas régler la prochaine échéance de son contrat est désormais bien réelle et va provoquer ce vendredi une réunion d’urgence et exceptionnelle du conseil d’administration de la LFP. C’est Vincent Labrune qui a convoqué cette réunion en parlant de « situation malheureusement urgente » aux membres du CA de la Ligue. Ce mercredi 12 février à 17h30, il sera donc question uniquement de la situation de DAZN, qui envisage de porter plainte contre la Ligue en raison de son manque de soutien depuis le début de la saison, et de l’absence de mesures concrètes contre le piratage des droits sportifs, et notamment la Ligue 1, en France.

🚨📺 INFO @RMCsport : la LFP organise un conseil d’administration exceptionnel sur la situation avec DAZN le 12 février à 17 heures 30.#RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) February 11, 2025

A deux jours de l’échéance du prochain versement des droits TV, si BeIN Sports s’est acquitté de la somme demandée, DAZN ne l’a pas fait et laisse penser que ce ne sera pas le cas. Une rentrée d’argent en moins pour la Ligue, les clubs, et aussi CVC qui prend sa part au passage. Toutefois, contrairement à ce qu’il a pu se passer par le passé avec Médiapro, la Ligue a cette fois-ci eu des garanties pour ce cas de figure, et se réserve donc le droit de les faire appliquer, ce qui aurait comme conséquence de provoquer une véritable guerre avec le diffuseur de 8 des 9 matchs de chaque journée de championnat.