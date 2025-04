DAZN dénonce encore un scandale en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La tension est grande entre DAZN et les clubs de Ligue 1. Du côté du diffuseur de huit des neuf matchs de chaque journée de championne, on est écœuré par l'attitude des clubs.

Tandis qu'un tribunal se penche sur la demande de DAZN, qui réclame 573 millions d'euros à la Ligue de Football Professionnel, faute d'un accord entre les deux camps, l'avenir est toujours aussi flou concernant le diffuseur de la Ligue 1 la saison prochaine. Tandis que les 18 clubs de L1 semblent déjà vouloir tourner la page de DAZN, la société, parfois comparée à un Netflix du sport, continue à se plaindre de la manière dont ses journalistes et consultants sont accueillis par les clubs.

DAZN se sent maltraité par la Ligue 1

Et c'est d'ailleurs un grief majeur de DAZN contre la LFP, il est impossible, selon le diffuseur, de travailler normalement et de vendre le produit Ligue 1 tant les dirigeants des clubs verrouillent tout et empêche les journalistes de faire leur travail, alors que la chaîne a accepté de payer 400 millions d'euros par saison pour donner en direct huit matchs sur neuf par journée de L1. Dans Le Courrier de l'Ouest, Stefano Bernabino, responsable éditorial des productions et contenus de DAZN ne manque pas de se plaindre de cette attitude qui perdure, puisque dimanche dernier, lors d'un ASSE-OL chaotique, les journalistes ont encore une fois été bloqués.

ASSE-OL, l'exemple à ne pas suivre

« On est confronté, quasiment tous les week-ends, à un mode de fonctionnement en France qui date, et qui est plutôt fermé. Les accès, à l’occasion des matchs, à certains joueurs en interview, à certaines zones de coulisses sont assez couramment refusés. Un exemple : le week-end dernier, à Saint-Étienne, il y a la suspension du match . On est le diffuseur, mais on est gardé à l’écart de ce qui se passe à ce moment-là. Nous empêchant de donner les informations les plus appropriées, les plus contextuelles aux téléspectateurs et aux fans du foot », fait remarquer le dirigeant de DAZN, agacé de ne pas pouvoir en donner pour son argent aux abonnés.