Canal+ aura de la Ligue 1, il l'annonce

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A une semaine de la réunion du conseil d'administration de la LFP, Beinsports aurait renoncé à acquérir la totalité des droits de diffusion de la Ligue 1. Tout va dépendre de Canal+ et la chaîne cryptée va probablement entrer en jeu.

L'Emir du Qatar n'ayant visiblement pas mis son poids dans la balance pour négocier les droits TV de la Ligue 1 avec Beinsports, et faute d'un accord avec Canal+, la chaîne sportive qatarie n'est pas allée au bout de son projet d'acquérir les droits du championnat et de créer une chaîne, dont le nom de code était Bein Ligue 1, où la totalité de la L1 devait être diffusée. Dans ce dossier, qui met évidemment en sueur les 18 clubs de l'élite, et peut inquiéter les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel dont les belles certitudes se sont envolées, c'est Maxime Saada, le patron de Canal+ qui a désormais les clés d'une solution. Et selon Pierre Maes, consultant international en droits TV du sport, la chaîne ne prendra pas le risque de se passer définitivement du football français jusqu'en 2029, et cela même si C+ s'est offert toutes les coupes européennes avec donc des équipes de Ligue 1.

La Ligue 1 sur Canal+, il n'a aucun doute

Négociations bloquées entre BeIN SPORTS et la LFP ❌



Canal + va-t-il revenir dans le jeu ?



"Je ne vois pas Canal + dire à ses abonnés qu'ils n'auront plus de Ligue 1 la saison prochaine." @pierremaes, consultant international en droits tv du sport 🗣️#EDG pic.twitter.com/R7pt5wpjD4 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) May 29, 2024

Considérant que Canal+ avait actuellement deux matchs par journée de Ligue 1 (le samedi soir et le dimanche en fin d'après-midi), Pierre Maes pense qu'au minimum Maxime Saada voudra renouveler ce lot et que Canal+ va donc se positionner afin de ne pas perdre des abonnés. En tout cas, selon le spécialiste, la chaîne du groupe Bolloré n'est pas dans une attitude revancharde vis-à-vis de Vincent Labrune et de la Ligue 1 dont elle est le diffuseur historique. « Je ne pense pas qu’on puisse parler de vengeance de Canal+, car derrière cela il y a des choses pragmatiques. Aujourd’hui, Canal+ diffuse deux tops matchs de Ligue 1 pour ses abonnés et je ne vois pas la chaîne dire à ses abonnés : « La saison prochaine, vous n’aurez plus de Ligue 1 ». C’est un risque qu’une chaîne à péage ne prend pas, car elle est très attentive au désabonnement et cette décision pourrait faire fuir de nombreux abonnés. Ça, c'est une donnée objective sans parler d’émotion ou de revanche. Pour moi, la probabilité qu’il y ait de la Ligue 1 sur Canal+ la saison prochaine est grande », a annoncé Pierre Maes dans L'Equipe du Soir.