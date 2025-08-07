C’est la guerre avec beIN, la LFP menace d’attaquer

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Sur le point de lancer sa propre chaîne, la Ligue de Football Professionnel doit gérer le conflit avec beIN Sports. La chaîne franco-qatarie a réduit le montant de son dernier versement pour se faire entendre. Une initiative qui incite l’instance à envisager une mise en demeure.

Décidément, la Ligue de Football Professionnel n’est vraiment pas épargnée. Pendant qu’elle se prépare à lancer sa chaîne Ligue 1+, l’instance doit composer avec l’hostilité de Canal+ et de beIN Sports. La chaîne franco-qatarie détient toujours un match par journée, celui du samedi après-midi. Le diffuseur possède le choix 1 ou le choix 2 en alternance avec certaines conditions à respecter. Il lui est notamment impossible de programmer deux fois de suite la même équipe, ou de retransmettre plus de huit fois un même club sur l’ensemble de la saison.

beIN Sports met la pression

Avec ces contraintes, c’est donc Ligue 1+ qui diffusera le plus souvent le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, les deux formations qui génèrent le plus d’audience. Ces restrictions agacent beIN Sports qui demande une totale liberté dans le choix des affiches. Et pour se faire entendre, le partenaire de la LFP n’a payé que 14 millions d’euros sur les 18 millions d’euros prévus dans son dernier versement la 5 août, nous apprend L'Equipe. Le responsable de beIN Sports Yousef al-Obaidly avait effectivement alerté LFP Media et son directeur général Nicolas de Tavernost dans un courrier quelques jours plus tôt.

INFO L'ÉQUIPE. beIN Sports mécontent de certaines restrictions qui lui sont imposées par contrat, n'a payé que 14 millions d'euros sur les 18 millions prévus pour la première échéance de son match du samedi. La tension est maximale.



➡️ https://t.co/PxCPyjFrp7 pic.twitter.com/qIGvNxxhNg — L'Équipe (@lequipe) August 7, 2025

« Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, les restrictions de choix qui nous sont imposées sont incompatibles avec le principe même d'attribution des matchs de choix 1 et 2, s’est plaint le dirigeant. En maintenant ces contraintes tout au long de la saison 2024 - 2025, LFP Media a manqué à une obligation essentielle de notre accord - et votre position actuelle laisse entendre que cette violation perdurera pour la saison à venir, ce que nous contestons fermement. » Agacée, la LFP pense sérieusement à mettre beIN Sports en demeure. La saison commence bien…