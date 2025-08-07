TV ‍: Ligue1+ va faire rager Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

D’ici quelques jours, les amoureux du football français auront la possibilité de s’abonner à Ligue1+, la nouvelle chaîne de la LFP pour suivre huit matchs sur neuf du championnat de France.

L’aventure avec DAZN a été un fiasco et la Ligue de Football Professionnel a fait un choix audacieux cet été, celui d’en finir avec les diffuseurs traditionnels. Place désormais à Ligue1+, la chaîne de la Ligue qui diffusera huit matchs sur neuf de Ligue 1 par week-end en attendant d’en diffuser l’intégralité à partir de la saison prochaine. Le projet a été présenté il y a quelques semaines par Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media, et les amoureux du football français auront la possibilité de s’abonner le 11 août prochain. La crainte et l’excitation sont au rendez-vous avant le lancement de cette nouvelle plateforme.

Joseph Oughourlian est lui certain de son succès. Cela fait plusieurs mois que le patron du RC Lens y est favorable. Il n’est donc pas étonnant que le dirigeant des Sang et Or en fasse la promotion, promettant aux abonnés une expérience inédite avec une connexion plus importante que jamais entre les joueurs et les supporters. « Je tiens à saluer l’engagement et la vision de Nicolas de Tavernost, dont l’action a été déterminante dans la création de Ligue 1+, une plateforme pensée par et pour le football français. Avec Ligue 1+, c’est une opportunité unique qui s’ouvre à nous : celle de reconnecter notre championnat à ce qu’il a de plus précieux, ses supporters, partout en France et au-delà » a d'abord lancé Joseph Oughourlian avant de conclure.

Le patron du RC Lens promet un média populaire

« Un média populaire, accessible, tourné vers les clubs et leurs communautés. J’invite tous les supporters du RC Lens et les amoureux de la Ligue 1 à s’abonner à Ligue 1+. C’est ensemble que nous ferons vivre notre passion, sur le terrain comme à l’écran » a publié le patron du Racing Club de Lens sur son compte Linkedin. De belles promesses qu’il va maintenant falloir concrétiser à l’antenne avec, les supporters l’espèrent, un contenu plus qualitatif sur Ligue1+ en comparaison avec ce qui a été fait par les diffuseurs précédents, lesquels se plaignaient notamment d’un accès inside trop limité de la part des clubs. Un problème qui doit être réglé avec Ligue1+ dans la mesure où il s'agit d'une chaîne qui appartient aux clubs.