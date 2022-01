Bordeaux-OM maintenu, Valbuena scandalisé

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, les Girondins de Bordeaux tentent d’obtenir le report du match contre l’OM… en vain.

Le week-end dernier, l’équipe de Vladimir Petkovic s’est déplacée à Brest avec une poignée de professionnels en raison des très nombreux cas de Covid-19 au sein de l’effectif. Le match contre l’Olympique de Marseille a néanmoins été maintenu dans la mesure où lors de la dernière série de tests effectués par les Girondins, seuls 8 joueurs étaient encore positifs. Le véritable problème selon le staff de Bordeaux, c’est qu’une dizaine de joueurs qui ne sont plus positifs ont à peine eu le temps de reprendre l’entraînement. En ce sens, il n’est pas tolérable à leurs yeux de maintenir ce match. La LFP en a décidé autrement et sauf grosse surprise ce vendredi, Bordeaux-OM va bien se tenir ce soir à 21 heures au Matmut Atlantique. Un véritable scandale selon Mathieu Valbuena, consultant pour RMC et qui militait ardemment pour un report du match à une date ultérieure.

⚔️ 𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 ⚔️ #FCGBOM



Reprise de la @Ligue1UberEats, nos Olympiens se déplacent à Bordeaux ce soir à 2️⃣1️⃣ H. 🔵⚪️



📺 En direct sur @PVSportFR #DroitAuBut pic.twitter.com/GNoKe6yZIm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2022

« C’est un scandale si ce match se joue. Il y a le règlement, OK, mais il y a la santé des joueurs. Quand tu t’entraînes tout seul, ou avec le groupe, ce n’est pas pareil. Bordeaux a commencé à avoir des positifs les 19 et 20 décembre, et ça s’est enchaîné​. À l’époque, l’isolement était de dix jours, et la possibilité de reprise était de deux semaines. Beaucoup de joueurs ne se sont pas entraînés depuis le 20 décembre, c’est quand même énorme ! Ils ont suivi l’ancienne recommandation de la Ligue et du gouvernement… Aujourd’hui, il y a quelques cas, mais ce match a une histoire… Bordeaux est invaincu depuis 44 ans, et Marseille n‘y a pas gagné donc aussi depuis 44 ans. Il faut avoir de l’intelligence et se dire que ce match ne peut pas se dérouler dans de bonnes conditions. Et entre clubs, il faut s’entraider aussi ! » a pesté Mathieu Valbuena, ancien joueur de l’Olympique de Marseille mais qui se veut objectif et qui ne comprend pas qu’un tel match soit maintenu dans les conditions actuelles.