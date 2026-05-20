210.000 supporters se battent pour voir PSG-Arsenal au Parc des Princes

OM : Chargé à la taurine, un joueur a fait un malaise

C'est quand même assez bizarre a quel point ce club magnétise une forme de haine....chez beaucoup de fans de football. Un simple hasard ? Une pure coïncidence ? Je pense pas. Bizarrement j'ai une haine d'un seul club en France et uniquement un seul. Mais non non c'est du pur hasard..... Quand on fait autant parler de soit pour des conneries, il ne faut plus s'étonner apres....