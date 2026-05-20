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210.000 supporters se battent pour voir PSG-Arsenal au Parc des Princes

PSG20 mai , 14:48
parCorentin Facy
0
La bataille fait rage à Paris pour obtenir une place au Parc des Princes à l’occasion de la diffusion de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal le samedi prochain.
Le 30 mai prochain, le Paris Saint-Germain tentera de décrocher sa deuxième étoile face à Arsenal lors de la finale de la Ligue des Champions à Budapest. Un match très attendu par les joueurs de Luis Enrique mais aussi par les supporters, lesquels sont très nombreux à vouloir se rendre au Parc des Princes pour assister à la diffusion du match dans l’enceinte du club Bleu et Rouge. Il n’y aura malheureusement pas de place pour tout le monde comme le révèle le journaliste Bruno Salomon sur X. Notre confrère d’Ici Île de France indique que 210.000 personnes sont sur liste d’attendre et espèrent décrocher le précieux sésame.
« Le PSG va mettre en vente aujourd'hui les 10.000 places restantes pour la diff de la finale de LDC au Parc. Cette phase est prévue pour les membres MyParis. Après si il reste des places, une vente au grand public est prévue : 210.000 personnes sont en liste d’attente » a publié celui qui intervient aussi sur la Chaîne L’Equipe. Un chiffre monstrueux pour une simple diffusion sur écran géant qui prouve à quel point l’effervescence est totale à Paris à quelques jours de la seconde finale de Ligue des Champions consécutive. Pour rappel, l’UEFA a par ailleurs attribué un peu plus de 17.000 places au Paris Saint-Germain pour la finale à Budapest le 30 mai prochain.
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20 / 25 ça peut être 17M + 5 de bonus

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C'est clair, on les connait déjà....

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

t'es sur que normallement one parle pas de cadeau empoisonné

OM : Lorenzi trahit Nice et arrive à Marseille ce mercredi

Ps: tout les gens qui disent "Il a signé une pré-contrat avec Nice donc il a pas le choix de signer à Nice" ont tort, ça ne fonctionne pas comme ça.

OM : Chargé à la taurine, un joueur a fait un malaise

C'est quand même assez bizarre a quel point ce club magnétise une forme de haine....chez beaucoup de fans de football. Un simple hasard ? Une pure coïncidence ? Je pense pas. Bizarrement j'ai une haine d'un seul club en France et uniquement un seul. Mais non non c'est du pur hasard..... Quand on fait autant parler de soit pour des conneries, il ne faut plus s'étonner apres....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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