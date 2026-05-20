Le PSG et le Maroc discutent sur le dossier Hakimi

Dans dix jours, le Paris Saint-Germain disputera une
nouvelle finale de Ligue des champions, la troisième en six ans. Le club de la
capitale pourra profiter du retour d’Achraf Hakimi dans le couloir droit.
Le Paris Saint-Germain n’a pas encore terminé sa saison. Le
club de la capitale doit encore disputer la finale de la Ligue des champions
à
Budapest face au nouveau champion d’Angleterre, Arsenal. La formation de Luis
Enrique veut conserver sa couronne dans un potentiel doublé historique. Pour
cela, il reste dix jours au technicien espagnol pour préparer ses troupes et
soigner les petits pépins physiques. Sorti lors de la dernière journée de
championnat face au Paris FC, Ousmane Dembélé a ressenti une petite gêne. Le
Ballon d’Or 2025 se voit surveiller de près, comme Achraf Hakimi.
Hakimi sera présent à Budapest
Le journal L'Équipe donne des nouvelles de l’état physique
de l’international marocain. Blessé à la cuisse gauche lors de la demi-finale
aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le latéral du PSG sera
dans le groupe dans dix jours. « Sauf rechute, le défenseur postulerait à
une place de titulaire face aux Gunners pour aller chercher une deuxième Ligue
des champions consécutive, » écrit le quotidien français. L'Équipe
explique également que la sélection marocaine suit la situation de près. La Coupe
du monde est également en ligne de mire avec un match d’ouverture le 14 juin
prochain face au Brésil.
Un choc dès son entrée en lice pour les Lions de
l’Atlas qui comptent sur leur leader. « Les deux staffs médicaux
entretiennent des relations sereines et la dernière blessure du latéral droit
avait révélé une communication régulière entre les deux équipes, »
poursuit le quotidien français. Luis Enrique retrouve donc petit à petit son
groupe au complet avant le départ pour Budapest. La question de la place de
Warren Zaïre-Emery se pose avec le retour au premier plan du Marocain.