Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

Ce week-end encore en Ligue 1, les arbitres ont fait parler d'eux. Les joueurs du Havre ne décolèrent d'ailleurs pas contre la décision de Bastien Dechepy contre l'OM, qui a décidé d'exclure Gautier Lloris et donner un penalty aux Phocéens sur la même action. 
Il est bien difficile d'être un arbitre de football. Mais chaque week-end ou presque en Ligue 1, les décisions des hommes au sifflet font débat. La rencontre entre l'OM et Le Havre a logiquement fait parler après une décision des plus sévères de Bastien Dechepy. Lors de la rencontre entre Nice et l'OL, Jérôme Brisard aura lui manqué de discernement alors que les fans niçois s'en prenaient à Daesh à la 86e minute de jeu. Beaucoup de clubs de Ligue 1 veulent désormais un dialogue fort avec les arbitres afin de ne plus assister à de grosses erreurs, même si certaines font partie intégrante du jeu. Mais alors, quels clubs sont les plus désavantagés par l'arbitrage depuis le début de la saison ? 

L'OL peut l'avoir mauvaise ? 

Ces dernières heures, le compte Check VAR Ligue 1 a publié le bilan du début de saison. Et les trois clubs qui ont le plus pâti de l'arbitrage vidéo sont : L'OL, le LOSC et Le Havre. Sans les erreurs de la VAR en sa défaveur, les Gones pourraient d'ailleurs avoir aujourd'hui 1,75 point en plus. Il apparait également dans ce classement que les trois équipes les plus avantagées par les décisions de la vidéo sont : le Stade Rennais, le FC Lorient et l'Olympique de Marseille. Voilà qui ne manquera pas de faire parler les fans et observateurs des équipes concernées. 

La Ligue 1 étant très serrée pour l'instant cette saison, les arbitres auront un peu plus de pression sur leurs épaules. Ils devront se montrer à la hauteur et continuer de nourrir le dialogue avec des acteurs du jeu de plus en plus frustrés. 
Derniers commentaires

Aulas comparé à Donald Trump, c'est signé Les Verts !

c'est donc une sacrée bonne nouvelle pour la ville de lyon ^^

L'OL a trouvé son sauveur

A quand du changements sur @foot01 on sait meme pas qui repond a qui c'est n'importe quoi !!!!

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Je ne suis pas africain non.

Le PSG avec Dembélé et Marquinhos à Leverkusen

Parle football comme moi, tu verras les articles se remplir, simple comme bonjour.

Le PSG avec Dembélé et Marquinhos à Leverkusen

Tu n'as surtout que ça pour me répondre, la preuve que tu n'es pas au niveau.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

