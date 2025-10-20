Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

Ce week-end encore en Ligue 1, les arbitres ont fait parler d'eux. Les joueurs du Havre ne décolèrent d'ailleurs pas contre la décision de Bastien Dechepy contre l'OM, qui a décidé d'exclure Gautier Lloris et donner un penalty aux Phocéens sur la même action.

Il est bien difficile d'être un arbitre de football. Mais chaque week-end ou presque en Ligue 1 , les décisions des hommes au sifflet font débat. La rencontre entre l'OM et Le Havre a logiquement fait parler après une décision des plus sévères de Bastien Dechepy. Lors de la rencontre entre Nice et l'OL, Jérôme Brisard aura lui manqué de discernement alors que les fans niçois s'en prenaient à Daesh à la 86e minute de jeu. Beaucoup de clubs de Ligue 1 veulent désormais un dialogue fort avec les arbitres afin de ne plus assister à de grosses erreurs, même si certaines font partie intégrante du jeu. Mais alors, quels clubs sont les plus désavantagés par l'arbitrage depuis le début de la saison ?

L'OL peut l'avoir mauvaise ?

Ces dernières heures, le compte Check VAR Ligue 1 a publié le bilan du début de saison. Et les trois clubs qui ont le plus pâti de l'arbitrage vidéo sont : L'OL, le LOSC et Le Havre. Sans les erreurs de la VAR en sa défaveur, les Gones pourraient d'ailleurs avoir aujourd'hui 1,75 point en plus. Il apparait également dans ce classement que les trois équipes les plus avantagées par les décisions de la vidéo sont : le Stade Rennais, le FC Lorient et l'Olympique de Marseille. Voilà qui ne manquera pas de faire parler les fans et observateurs des équipes concernées.

La Ligue 1 étant très serrée pour l'instant cette saison, les arbitres auront un peu plus de pression sur leurs épaules. Ils devront se montrer à la hauteur et continuer de nourrir le dialogue avec des acteurs du jeu de plus en plus frustrés.