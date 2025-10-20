OL : Stop à l’enflammade, il craint un nouveau Bahlouli

Stoppé dans son élan, l’Olympique Lyonnais peut encore se satisfaire d’un début de saison encourageant. Certaines individualités donnent satisfaction, à l’image de la révélation Khalis Merah qui suscite beaucoup d’espoir. Peut-être même un peu trop.

Pour se consoler après une contre-performance, les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent toujours se rappeler les mauvais souvenirs de l’été. Il y a encore quelques mois, le club rhodanien avait écopé d’une lourde sanction de la DNCG qui avait prononcé une rétrogradation administrative en Ligue 1 à cause de ses problèmes financiers. Effrayé à l’idée de perdre son club de cœur, Benjamin Biolay préférait ne pas y croire.

« Dans ces cas-là, il faut être pragmatique, se dire que ça ne va pas arriver, a raconté le chanteur et acteur au quotidien Ouest-France. Il faut regarder les choses comme elles sont. Se dire qu’il va se passer quelque chose et qu’on n’ira pas en Ligue 2 parce qu’on est morts sinon. Ce genre de club, d’énorme machine, en deuxième division il meurt. Le jour où la sentence est tombée, je me suis dit que c’était chaud. Après je me suis dit que ça ne va pas arriver, on va s’en sortir. Et j’avais raison. » L’Olympique Lyonnais s’en est sorti et a même réussi un excellent début de saison.

Khalis, Merah, on en parle déjà beaucoup trop - Benjamin Biolay

« Peut-être que c’est dû à une préparation physique pour que les joueurs soient efficaces tout de suite et engranger des points avant que les cadors soient en forme. On sait tous qu’ils commencent à jouer en mars les mecs. Et puis il y a Corentin Tolisso, qui est un gars génial, a tenté d’expliquer le supporter des Gones, avant d’alerter sur un possible excès de confiance. Khalis Merah, tout le monde en parle. On en parle déjà beaucoup trop. Il ne faut pas que ça fasse une Farès Bahlouli. Très vite, on s’emballe à Lyon, je vous le dis. On m’avait dit qu’Anthony Martial allait être le plus grand attaquant de l’histoire. Il a fait une belle carrière, mais… » Le coach Paulo Fonseca tempère également puisque le milieu de 18 ans n’a pas joué les deux derniers matchs.