L1 : Zaïre-Emery revient en force dans l'équipe type

Ligue 120 oct. , 9:20
parCorentin Facy
L’équipe type de la 8e journée de Ligue 1 selon les notes de L’Equipe :
Gardien : Diouf (Nice)
Défenseurs : Pavard (OM), Mbemba (Lille), Mandi (Lille), Kouassi (Lorient)
Milieux : Zaïre-Emery (PSG), Thomasson (Lens), Moreira (Strasbourg)
Attaquants : Greenwood (OM), Diop (Nice) et Panichelli (Strasbourg)
Les notes cumulées depuis le début de la saison : 
Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)
Meilleur gardien : Geronimo Rulli (OM)
Meilleur entraîneur : Bruno Genesio (Lille)
Meilleure équipe : RC Lens
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

