L1 : Zaïre-Emery revient en force dans l'équipe type

OM : Greenwood et Barcelone, un rendez-vous secret ?

C'est certain que les gros chèques vont arriver sur le bureau de Pablo. Ya beaucoup de question qui vont se poser... 1) La volonté du joueur de partir ou non 2) la volonté du club de le garder ou non avec des chèques supérieurs à 70M ( sachant qu'on devra en refiler 40 ou 30% à MU ). Notre classement en fin de saison : si on accroché le psg, champion d'Europe en titre et qu'on fait un 1/4 de LDC, peut-être que ça lui donnera envie de rester encore une saison, sachant que son contrat se termine en 2029. Après ya un truc qui doit tous nos rassurer, c'est que Pablo est capable de nous dénicherun parfait inconnu de nulle part, qui pourra exploser.