2-0 pour l’ASSE, Montpellier attend la reprise du match

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le match bouillant entre Montpellier et Saint-Etienne ira-t-il finalement à son terme prochainement ? C'est clairement ce qu'espèrent les joueurs de Montpellier à l'approche de la décision de la LFP.

C’est la semaine prochaine que la LFP rendra son verdict sur le déroulement de la rencontre entre Montpellier et l’AS Saint-Etienne. Les Verts menaient 2-0 à la Mosson à l’heure de jeu, malgré l’infériorité numérique, quand le match a été interrompu par le comportement des supporters héraultais, qui ont tout simplement mis le feu à la tribune, provoqué les forces de l’ordre et jeté des objets sur le terrain. Impossible pour l’arbitre de faire reprendre le jeu, et l’interruption a été définitive. Les Verts espèrent que le match sera donné gagné pour eux, mais c’est à la Ligue de trancher. Car du côté de Montpellier, on estime que le match doit désormais aller à son terme, quitte à revenir sur le terrain pour 30 minutes. C’est en tout cas le souhait clairement exprimé par le défenseur du MHSC Becir Omeragic, pour qui il faut que le match reprenne, et son équipe aille chercher des points pour le maintien.

Montpellier se voit bien gagner 3-2

« C'est dur, mais ce n'est pas fini mathématiquement. On ne va pas baisser les bras. J'étais à la Mosson lors du match arrêté à 0-2 à la 57e minute après les incidents en tribune. C'est compréhensible cette frustration du stade après ce 2e but encaissé alors que tu es à 11 contre 10. Maintenant, on a 3 ou 4 matches très importants. Après une saison comme ça, tu te dis que c'est fou de pouvoir encore te sauver, d'être encore en vie. Mais il faut y croire. J'espère que le match contre les Verts reprendra là où il s'est arrêté. Si c'est le cas, ce sont 35 minutes lors desquelles tu dois te dire qu'il faut tout faire, attaquer. 3-2 ou 2-2 à la fin, ça change beaucoup », a livré le joueur de Montpellier dans un entretien au Midi Libre. Un dossier à suivre car ce sont deux équipes qui jouent le maintien, et nul doute que la décision prise par la Ligue ne plaira pas à au moins l’une des deux équipes.