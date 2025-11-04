ICONSPORT_260977_0005

Vandalisme à Liverpool, ce joueur du Real n’est pas le bienvenu

Ligue des Champions04 nov. , 19:00
parGuillaume Conte
Ancien joueur emblématique de Liverpool, Trent Alexander-Arnold est désormais haï par de nombreux fans des Reds, qui n'hésitent pas à le faire savoir. 
Dans un choc très attendu, Liverpool reçoit le Real Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions. Les Reds sont en difficulté actuellement et espèrent un gros match pour redorer leur blason et se remettre parmi les prétendants à la victoire finale dans cette compétition. Ce match est aussi l’occasion pour Trent Alexander-Arnold de revenir sur le terrain de son club formateur. 
Et le défenseur désormais au Real Madrid, qui joue très peu avec le club espagnol, va se faire huer copieusement. Malgré son attachement au club, le fait qu’il refuse de prolonger pour partir libre n’a pas été digéré par les supporters d’Anfield. Même le petit arrangement trouvé au début de l’été pour qu’il dispute la Coupe du monde des Clubs et qui a permis à Liverpool de récupérer environ 10 millions d’euros, n’a pas suffi à calmer les fans locaux. 
Ces derniers ont pris TAA pour cible depuis des mois, même quand il n’avait pas encore quitté le club. Et cette semaine, avant le match contre le Real Madrid qui pourrait donc voir son retour, la fresque lui rendant hommage sur le mur d’une maison de Liverpool a été vandalisée. Des inscriptions le dénonçant comme un « rat » ont été marquées et de la peinture blanche a été jetée pour recouvrir l’oeuvre d’art.
Celle-ci se situe à quelques mètres d’Anfied, et des agents ont décidé d’intervenir très rapidement pour effacer ces dégradations, alors que le débat fait rage sur le comportement des fans de Liverpool. Si exemplaires bien souvent, ces derniers oublient facilement le « you’ll never walk alone » quand un de leurs joueurs quitte le navire. 
