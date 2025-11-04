Vandalisme à Liverpool, ce joueur du Real n’est pas le bienvenu

Personne oblige à squatter les réseaux parisiens
On ne part pas du tout gagnant dans ces conditions c'est certain et ce serait déjà beau de leur tenir tête.
On préserve Neves c'est bien par contre je vais prier très fort pour Dembouz....
Greenwood c est 49 matchs. 30 buts et 9 passes dec
Si le Psg parvient à gagner ce match.....c'est vraiment fort, perso je crains une défaite. Malgré ce sentiment....ALLEZ PARIS
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
