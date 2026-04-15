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Upamecano le sait, « le PSG, ça va pas être facile »

Ligue des Champions15 avr. , 23:32
parCorentin Facy
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Grand bonhomme du Bayern Munich ce mercredi face au Real Madrid, Dayot Upamecano sait qu'un match encore plus difficile attend le club allemand face au PSG en demi-finale.
Auteur d’un match stratosphérique face au Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Dayot Upamecano aura encore fort à faire dans deux semaines face au Paris Saint-Germain en demi-finale. L’international français du Bayern Munich le sait, le test parisien sera d’un tout autre niveau. Interrogé à ce sujet après la rencontre, le défenseur des Bleus s’attend à un match très compliqué.
« Le PSG, ça va pas être un match facile. Ils ont une super équipe, avec un super coach, ça joue au football. On s’attend à un très très gros match » a notamment glissé Dayot Upamecano, bien conscient que le plus difficile attend le Bayern Munich dans cette Ligue des Champions. Un constat qui vaut aussi pour la défense allemande, en difficulté face au Real Madrid de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior et qui passera un nouveau test grandeur nature contre Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola d’ici la fin du mois d’avril.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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